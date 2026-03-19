Devolo: Neues WLAN 7-Mesh-System und Glasfaser-Ethernet-Router vorgestellt

Mit dem neuen Devolo WiFi 7 BE6500 Mesh-System präsentieren die deutschen Netzwerkexperten ein leistungsstarkes WLAN 7-System, das nicht nur als Ethernet-Router für schnelle Glasfaseranschlüsse, sondern auch als zuverlässiges Mesh-Netzwerk überzeugt. Das Gerät ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6.500 Mbit/s und nutzt gleichzeitig die Frequenzbänder 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Damit soll es flüssiges Streaming, Gaming und Surfen auch in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen, selbst in mehrstöckigen Häusern oder Wohnungen mit dicken Wänden.

Das Mesh-System besteht aus mehreren Zugangspunkten, die ein engmaschiges Funknetzwerk bilden. Durch moderne Technologien wie Access Point Steering, Band Steering und bidirektionales Multi-User-MIMO wird das Signal stabil gehalten, selbst wenn mehrere Geräte gleichzeitig verbunden sind. Besonders praktisch: Die vorkonfigurierten 2er- und 3er-Pakete lassen sich bequem und schnell per Plug & Play einrichten. Auch der einzeln erhältliche WLAN 7 Glasfaser-Ethernet-Router ist schnell einsatzbereit. Er wird einfach per LAN-Kabel mit dem Glasfasermodem verbinden und über die Devolo Home Network-App oder das Web-Interface konfiguriert.

Das WiFi 7 BE6500 unterstützt nicht nur aktuelle WLAN-Standards wie 802.11ax (WiFi 6) und 802.11be (WiFi 7), sondern ist auch abwärtskompatibel. Mit vier Antennen, einer maximalen Kanalbreite von 320 MHz und 4K-QAM-Modulation will die Neuerscheinung neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und Kapazität setzen. Die vier LAN-Anschlüsse, darunter ein 2,5-Gbit/s-Port, ermöglichen zudem eine zukunftssichere Vernetzung von Endgeräten. Das sind alle wichtigen Highlights der Neuerscheinung:

Maximale WLAN-Geschwindigkeit: 6.500 Mbit/s

6.500 Mbit/s Frequenzbänder: 2.4, 5 und 6 GHz

2.4, 5 und 6 GHz Dualband-Radio: 2.4 + 5 oder 2.4 + 6 GHz

2.4 + 5 oder 2.4 + 6 GHz Antennenanzahl: 4

4 Maximale Kanalbreite: 320 MHz

320 MHz WLAN-Features: Multi-Link Operation, Multi-RU Puncturing, 4K-QAM, Access Point Steering, Band Steering, bidirektionales Multi-User-MIMO, OFDMA

Multi-Link Operation, Multi-RU Puncturing, 4K-QAM, Access Point Steering, Band Steering, bidirektionales Multi-User-MIMO, OFDMA WLAN-Standards: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

802.11 a/b/g/n/ac/ax/be WLAN-Sicherheit: WPA 2 und WPA 3

WPA 2 und WPA 3 LAN-Anschlüsse: 1x 2.5 Gbit/s (WAN, LAN), 3x 1 Gbit/s (LAN)

1x 2.5 Gbit/s (WAN, LAN), 3x 1 Gbit/s (LAN) Software-Extras: Firewall, Black List, QoS, Gäste-WLAN

Firewall, Black List, QoS, Gäste-WLAN Nächste Updates: VPN, WiFi-Zeitsteuerung, Parental Control, White List

VPN, WiFi-Zeitsteuerung, Parental Control, White List Anwendungssoftware: devolo Home Network App, Web-Interface

Devolo WiFi 7 BE600: Flexibel einsetzbar

Die Flexibilität des Systems ist ein weiteres Highlight: Der Router kann als Glasfaser-Ethernet-Router, Access Point oder Mesh-Kit eingesetzt werden. Die Devolo-Kundschaft kann dabei zwischen verschiedenen Paketen wählen, vom Einzelrouter bis zum 3er-Mesh-Set, und bei Bedarf sogar nachrüsten. Über die Devolo Home Network App lässt sich der Betriebsmodus jederzeit anpassen, was das System besonders zukunftssicher macht. Zudem ist es mit allen aktuellen Devolo-Produkten sowie Fremdgeräten kompatibel.

Ab sofort sind die neuen WLAN 7 Mesh-Systeme und der Glasfaser-Ethernet-Router erhältlich. Die Preise liegen bei 149,90 Euro für den Einzelrouter (Amazon-Link), 279,90 Euro für das 2er-Paket (Amazon-Link) und 399,90 Euro für das 3er-Paket (Amazon-Link). Eine einzelne Erweiterung (Amazon-Link) kostet 149,99 Euro. Der Hersteller gewährt darüber hinaus auf alle Produkte drei Jahre Garantie. In wenigen Wochen wird zudem das Devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band System als Router und Mesh-Kit folgen.