Perplexity: Comet AI Browser jetzt auch für iOS

Perplexity hat seinen Comet AI-Browser nun auch für iOS veröffentlicht und bringt damit den integrierten Comet Assistant auf das iPhone (App-Store-Link). Die App kombiniert klassische Webbrowser-Funktionen mit Künstlicher Intelligenz und richtet sich an Nutzer, die effizienter recherchieren und Aufgaben erledigen möchten. Um den Browser in seiner Vollversion zu nutzen, ist ein Abo notwendig.

Der Comet-Browser für iOS bietet viele der bereits aus der Desktop-Version bekannten Funktionen. Dazu gehört eine Sprachsteuerung, mit der Nutzer Fragen stellen können, sowie eine hybride Suchfunktion, die sowohl klassische Suchergebnisse als auch vertiefende Antworten des Comet Assistant liefert.

Die App unterstützt Perplexitys „Deep Research“-Funktion, die Informationen aus mehreren Quellen zusammenfasst und Nutzer mit präzisen Übersichten versorgt. Der Comet Assistant kann zudem webbasierte Aufgaben übernehmen und zum Beispiel E-Mails zusammenfassen, nach Produkten im Netz suchen oder deren Preisen auf verschiedenen Websites vergleichen.

Ein weiterer Vorteil der iOS-Version ist die plattformübergreifende Nutzung: Nutzer können Suchanfragen auf einem Gerät beginnen und auf einem anderen fortsetzen. Im Gegensatz zur Desktop-Version fehlen jedoch Browser-Erweiterungen.

Comet-Browser in Vollversion nur mit Perplexity-Abo

Allerdings, und das ist ein Nachteil, sammelt Perplexity Daten aus euren Browser- und Suchverläufen, um daraus personalisierte Werbeprofile zu erstellen. Das muss man wollen. Herunterladen lässt sich die Comet für iOS kostenlos. Auch eine kostenlose Nutzung ist möglich, dann jedoch mit begrenztem Funktionsumfang.

Wer die App mit vollem Leistungsumfang nutzen möchte, muss 22 Euro pro Monat bzw. 229 Euro pro Jahr für die Pro-Version zahlen. Das im letzten Jahr eingeführte Abo Perplexity Max kostet stolze 229 Euro pro Monat, bietet dafür aber auch Zugriff auf alle zukünftigen Funktionen des Browsers.