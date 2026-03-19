Tim Cook: Das iPhone bleibt für lange Zeit das Herzstück unseres digitalen Lebens

In einer Zeit, in der Technologieunternehmen zunehmend in neue Bereiche wie künstliche Intelligenz und Augmented Reality vorstoßen, bekräftigte Apple-Chef Tim Cook letzte Woche in einem Interview mit Nikias Molina im New Yorker Grand Central Terminal die zentrale Rolle des iPhones. „Es gibt noch so viel, was wir mit dem iPhone tun können“, betonte Cook. „Ich glaube, es wird weiterhin im Mittelpunkt des digitalen Lebens der Menschen stehen.“

Trotz der wachsenden Konkurrenz durch Wearables, smarte Lautsprecher und immersive Technologien sieht Cook das Smartphone, insbesondere natürlich das iPhone, auch in Zukunft als unverzichtbaren Begleiter an. Selbst wenn Apples Fokus auf innovative Projekte wie eine Augmented-Reality-Brille oder einen KI-gestützten Anhänger ohne Bildschirm wechselt, bleibt das klassische Smartphone für den Konzern ein Kerngeschäft.

Die ungebrochene Popularität des iPhones spiegelt sich auch in den aktuellen Geschäftszahlen wider. Im letzten Quartal erzielte Apple mit dem iPhone einen Umsatz von 85,2 Milliarden US-Dollar, ein neuer Allzeitrekord. Tim Cook bezeichnete die Nachfrage als „einfach atemberaubend“ und betonte, dass das iPhone in allen geografischen Regionen neue Bestwerte erzielt habe. „Das iPhone verzeichnete dank einer beispiellosen Nachfrage sein bestes Quartal aller Zeiten und stellte in jedem Segment neue Rekorde auf“, erklärte er bereits im Januar.

Innovation jenseits des Smartphones: Was plant Apple für die Zukunft?

Während das iPhone weiterhin die Hauptumsatzquelle bleibt, investiert Apple zunehmend in zukunftsweisende Technologien. Neben der angekündigten Augmented-Reality-Brille, die als möglicher Nachfolger der Apple Watch gehandelt wird, arbeitet der Konzern an einem KI-gestützten Gerät ohne Bildschirm. Diese Projekte deuten darauf hin, dass Apple das Smartphone nicht als Endpunkt, sondern als Teil eines größeren Ökosystems sieht. Spatial Computing, also die Verschmelzung der realen mit der digitalen Welt, könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Im nächsten Jahr feiert das iPhone seinen 20. Geburtstag: Ein Anlass, der die Frage aufwirft, ob das klassische Smartphone auf Dauer das zentrale Gerät im Alltag bleiben wird. Während Wettbewerber wie Samsung, Google und Meta schon länger mit alternativen Konzepten experimentieren, bleibt Apple zumindest vorerst bei der eigenen Strategie, das iPhone als eine Art digitales Schweizer Taschenmesser zu positionieren. Cook selbst gibt sich überzeugt: „Das iPhone wird noch sehr lange bestehen bleiben.“

Das Interview von Nikias Molina mit Tim Cook im New Yorker Grand Central Terminal lässt sich in voller Länge bei YouTube ansehen. Das rund fünf Minuten lange Video verfügt auch über optionale automatisierte Untertitel.