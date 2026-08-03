MacBook Pro in Blau.

MacBook Air trotz Preissprung kaum zu bekommen: Was hinter den Lieferengpässen steckt

Wartezeiten von bis zu 6 Wochen

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MacBook Air M5

Apple hat nicht nur kürzlich die Preise auch für das MacBook Air angehoben, sondern kämpft zudem mit einer schlechten Verfügbarkeit. Warum das so ist, hat Bloomberg-Insider Mark Gurman genauer aufgeschlüsselt.

Händler schlagen Alarm

Laut Gurman zeichnet sich im Einzelhandel ein deutliches Bild ab: Apple habe merkliche Schwierigkeiten, ausreichend Geräte auf Lager zu halten, während der Nachschub an frischen MacBook-Air-Einheiten so knapp ausfalle wie schon lange nicht mehr. Wer aktuell in den USA im offiziellen Apple-Onlineshop bestellt, muss sich demnach auf Wartezeiten zwischen zwei und sechs Wochen einstellen – gleiches gilt auch für den deutschen Store. Besonders betroffen sind dabei jene Konfigurationen, die mit größerem Arbeitsspeicher ausgestattet sind. Hier springt die Lieferzeit bis in den September!


Der eigentliche Übeltäter: knappe Speicherchips

Ursache für die angespannte Lage ist offenbar keine Marketingstrategie, sondern schlicht ein globales Angebotsproblem. Weltweit bauen Unternehmen ihre Rechenzentren massiv aus, um leistungsstarke KI-Server zu betreiben und genau dafür werden enorme Mengen an Speicherchips benötigt. Die Folge: Die Preise für RAM- sowie SSD-Speicherbausteine sind förmlich explodiert, was mittlerweile zahlreiche Apple-Produkte zu spüren bekommen. Neben dem MacBook Air trifft es inzwischen auch den Mac Studio sowie den Mac mini.

Höherer Preis, trotzdem knapp

Bereits im Juni reagierte Apple auf die gestiegenen Bauteilkosten und hob die Preise gleich für 14 verschiedene Produkte an, darunter auch das MacBook Air. Hierzulande kostet das Einstiegsmodell seither mindestens 1.399 Euro statt zuvor 1.199 Euro. Trotz dieser Preisanhebung scheint der Konzern derzeit dennoch nicht hinterherzukommen, wenn es darum geht, die Nachfrage der Kundschaft zu bedienen. Wer sich also aktuell für ein neues MacBook Air interessiert, sollte etwas Geduld mitbringen und auch bei Anbietern wie Amazon oder MediaMarkt die Augen offen halten. Teilweise liegen dort noch einige Modelle auf Lager.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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