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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW32/2026 (2 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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+++ Montag um 16:10 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++
Unsere digitale Glücksfee war mal wieder fleißig und hat das Gewinnspiel vom Wochenende ausgelost. Über zwei neue, hochwertige USB-C-Kabel von Beats darf sich Dennis aus Löhne freuen. Alle anderen bekommen am Freitag die nächste Chance auf einen tollen Gewinnn.

+++ Montag um 16:00 Uhr – Der nächste Leak bei Philips Hue +++
Die Geheimhaltung bei Philips Hue klappt vor der üblichen Produktpräsentation im September mal wieder hervorragend. Auf der hauseigenen Webseite ist ein neuer Produktname aufgetaucht: Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro. Mehr Details haben wir im Hueblog für euch gesammelt.


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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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