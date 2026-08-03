appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW32/2026 (2 News)

+++ Montag um 16:10 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Unsere digitale Glücksfee war mal wieder fleißig und hat das Gewinnspiel vom Wochenende ausgelost. Über zwei neue, hochwertige USB-C-Kabel von Beats darf sich Dennis aus Löhne freuen. Alle anderen bekommen am Freitag die nächste Chance auf einen tollen Gewinnn.

+++ Montag um 16:00 Uhr – Der nächste Leak bei Philips Hue +++

Die Geheimhaltung bei Philips Hue klappt vor der üblichen Produktpräsentation im September mal wieder hervorragend. Auf der hauseigenen Webseite ist ein neuer Produktname aufgetaucht: Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro. Mehr Details haben wir im Hueblog für euch gesammelt.