Wenn die Präsentation der neuen iPhones in gut einem Monat startet, betritt John Ternus erstmals die große Bühne als neuer Apple-Chef. Apple hat zahlreiche Produkte im Köcher, allen voran natürlich die neuen iPhones. Welche Produkte sonst noch auf der Roadmap stehen, fassen wir anhand von Update-Zyklen und Gerüchten für euch zusammen.

iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Als gesetzt gelten das iPhone 18 Pro sowie das iPhone 18 Pro Max, die den Vorgängern sehr ähnlich sehen sollen. Allerdings gibt es auf der Vorderseite einen deutlichen Unterschied, denn die Dynamic Island soll deutlich kleiner sein. Für die Kamera plant Apple erstmals eine neue Weitwinkelkamera mit variabler Blende, um mehr Kontrolle über die Belichtung und Hintergrundunschärfe zu erhalten. Dank des neuen A20-Pro-Chips könnte auch die Akkulaufzeit profitieren. Gleichzeitig soll Apple sowohl das hauseigene C2-Modem als auch den neuen N2-Netzwerkchip auf den Markt bringen. Als neue Flaggschiff-Farbe plant Apple den Farbton „Dark Cherry“.

Während Apple dem Max-Modell in früheren Generationen exklusive Funktionen spendiert hat, soll es dieses Jahr mit dem Pro-Modell gleichauf sein. Lediglich der Formfaktor könnte leicht abweichen, da das iPhone 18 Pro Max etwas dicker sein soll als das iPhone 17 Pro Max – und zwar zugunsten eines größeren Akkus.

iPhone Ultra

Erstmals stellt Apple aller Voraussicht nach ein faltbares iPhone vor, das auf den Namen „iPhone Ultra“ hören soll. Ähnlich wie das neue Samsung Galaxy Z Fold 8 will auch Apple auf einen 4:3-Formfaktor setzen, damit das iPhone im geöffneten Zustand mehr dem iPad mini ähnelt. Im Inneren sollen gleich zwei Akkus werkeln und auf der Rückseite steht wohl ein Zwei-Kamera-System bereit. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass das iPhone Ultra auf Touch ID statt auf Face ID setzt.

Es ist gut möglich, dass das iPhone Ultra zum Start nur in sehr geringer Stückzahl zur Verfügung steht. Im schlimmsten Fall verschiebt Apple den Marktstart sogar um ein paar Wochen, da das faltbare Smartphone wohl immer noch mit Produktionsproblemen kämpft.

Apple Watch Series 12

Für die Apple Watch Series 12 plant Apple dieses Jahr nur ein kleines Upgrade. Designänderungen stehen nicht auf dem Plan, allerdings könnte die Uhr einen schnelleren Chip der S-Serie bekommen. Gleichzeitig sorgt der neue Chip für Verbesserungen bei einigen Gesundheits- und Fitnessfunktionen, auch die Akkulaufzeit könnte davon profitieren.

Apple Watch Ultra 4

Es ist nicht sicher, ob Apple die Apple Watch Ultra 4 überhaupt auf den Markt bringen wird. Quellen sprechen davon, dass die Ultra-Uhr dieses Jahr aussetzt und ein größeres Upgrade erst für 2027 ansteht. Andere Quellen behaupten, dass die Ultra 4 wie die Series 12 lediglich ein Chip-Upgrade bekommt.

Neue Smart-Home-Produkte

Bislang ist unklar, ob Apple das September-Event auch zur Präsentation der neuen Home-Produkte nutzen möchte. Die Chancen sind wohl eher gering, denn ein weiteres Event im Oktober, das für Macs bestimmt ist, würde sich wohl besser eignen. Auf folgende Smart-Home-Produkte können wir uns freuen:

Apple Home Hub : Der smarte Home Hub ist schon jahrelang im Gespräch und soll dieses Jahr endlich auf den Markt kommen. Da Siri AI fertig ist, steht einem Launch nichts mehr im Weg. Apples Home Hub soll ein quadratisches 7-Zoll-Display aufweisen, das Fotos anzeigt und Videoanrufe ermöglicht. Die Integration von Siri AI ist selbstverständlich.

: Der smarte Home Hub ist schon jahrelang im Gespräch und soll dieses Jahr endlich auf den Markt kommen. Da Siri AI fertig ist, steht einem Launch nichts mehr im Weg. Apples Home Hub soll ein quadratisches 7-Zoll-Display aufweisen, das Fotos anzeigt und Videoanrufe ermöglicht. Die Integration von Siri AI ist selbstverständlich. Apple TV 4K : Für das Apple TV 4K sieht Apple ein technisches Update vor, denn ein neuer Chip, mehr RAM sowie der neue Netzwerkchip halten wohl Einzug.

: Für das Apple TV 4K sieht Apple ein technisches Update vor, denn ein neuer Chip, mehr RAM sowie der neue Netzwerkchip halten wohl Einzug. HomePod mini : Apples kleinster Lautsprecher soll durch einen neuen Chip schneller werden. Ebenso sind neue Farboptionen im Gespräch.

: Apples kleinster Lautsprecher soll durch einen neuen Chip schneller werden. Ebenso sind neue Farboptionen im Gespräch. HomePod : Der große HomePod muss sich mit einem neuen Chip zufriedengeben, da weitere Upgrades nicht in Planung sind.

: Der große HomePod muss sich mit einem neuen Chip zufriedengeben, da weitere Upgrades nicht in Planung sind. Smart-Home-Kamera: Apple wird nachgesagt, auch an einer Smart-Home-Kamera zu arbeiten, die zusammen mit dem Home Hub auf den Markt kommen könnte.

Titelbild: Macworld.