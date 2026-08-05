OddOne: Minimalistisches Puzzle erhält per Update 150 neue Level

Vor rund zwei Wochen haben wir erstmals über das neue iOS-Puzzle OddOne (App Store-Link) berichtet, das zum damaligen Zeitpunkt frisch im deutschen App Store erschienen war. Das Indie-Game des Entwicklers Lucas Hesseldieck aus München setzt auf ein freiwilliges Trinkgeld in Form eines In-App-Kaufes und bot zum Start 150 knifflige Level.

OddOne steht als Gratis-Anwendung für iPhones und iPads zum Download bereit. Für letzteren heißt es, mindestens 24 MB an freiem Speicherplatz bereitzuhalten sowie iOS bzw. iPadOS 17.0 auf dem Gerät installiert zu haben. Alle Inhalte stehen entgegen der Information im App Store auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Außerhalb des freiwilligen Trinkgelds für den Entwickler gibt es keine weiteren Finanzierungsoptionen in OddOne, das Spiel verzichtet auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos.

Das Puzzle-Spiel setzt auf klare Linien, subtile Farben und ein einfaches, aber fesselndes Prinzip: In jedem Raster versteckt sich eine Regel, und ein einziges Feld bricht sie. Die Aufgabe? Das „Odd One“ finden. Klingt simpel, ist es aber nicht immer. Denn je weiter man kommt, desto kniffliger werden die Muster.

OddOne bietet mit vier Spielmodi genügend Abwechslung. Im Classic-Modus warten insgesamt 100 handgefertigte und generierte Level, die ohne Zeitdruck gelöst werden wollen. Wer es schneller mag, kann sich im Arcade-Modus testen: Hier gilt es, mit einer 60-Sekunden-Zeitreserve möglichst weit zu kommen, bei der jede richtige Lösung zusätzliche Sekunden bedeutet und Fehler wertvolle Sekunden abzieht. Für Gemütlichkeit sorgt der Endless-Modus mit drei Leben und ohne Uhr. Und wer täglich eine neue Herausforderung sucht, findet im Daily-Modus fünf Rätsel, die für alle Spieler und Spielerinnen auf der Welt gleich sind.

Ausblick auf weitere neue Features

Nun hat Lucas Hesseldieck seinem Puzzle-Spiel ein Update auf Version 1.1 verpasst, das ab sofort im deutschen App Store zum Download bereitsteht. Mit der Aktualisierung verdoppelt die Level-Anzahl von 150 auf 300, inklusive einer brandneuen Extrem-Welt mit einer kniffligen Muster-Dimension. Die Extrem-Welt-Challenge läuft noch bis zum 16. August dieses Jahres. Doch damit nicht genug: Das Spiel spricht jetzt neun Sprachen, darunter Französisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch, und öffnet sich damit einer globalen Community.

Doch damit nicht genug: Ab dem 1. September 2026 soll es mit lang ersehnten Features weitergehen: Ein iPad-Layout für optimales Spielvergnügen auf großen Bildschirmen, Sperrbildschirm-Widgets für einen schnellen Zugriff und einen App Clip, der es ermöglicht, das Tagesrätsel direkt und ohne Installation im Browser zu spielen.

Auch mit dem Update auf Version 1.1 bleibt der deutsche Indie-Entwickler bei seinen Prinzipien: Keine Werbung, kein Tracking und keine versteckten Kosten. Das freiwillige Trinkgeld bleibt die einzige Einnahmequelle und schaltet keine Inhalte frei. Wer demnach Lust auf ein faires, abwechslungsreiches Rätselabenteuer hat, sollte zugreifen: Die aktuelle Challenge ist bereits in vollem Gange. Von den Usern im App Store gibt es für OddOne bisher sehr gute 4,8 von 5 Sterne.