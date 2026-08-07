Google schraubt an der Zukunft von Google Maps und macht die App mit dem neuen, auf KI basierenden Assistenten „Ask Maps“ noch smarter. Der Helfer übernimmt jetzt komplexe Aufgaben, die über einfache Wegbeschreibungen weit hinausgehen. Ob Essensbestellung auf dem Heimweg oder Echtzeit-Infos zu Zugverspätungen: Ask Maps will zum persönlichen Organisator werden.

Wer unterwegs Hunger bekommt, kann Ask Maps einfach bitten: „Bestell mir ein scharfes Pad Kee Mao mit Meeresfrüchten, das ich auf dem Heimweg abholen kann.“ Die KI sucht dann geöffnete Restaurants entlang der Strecke, schlägt Optionen vor und legt das Gericht in den Warenkorb. Partner wie Square und Toast sind bereits dabei, Uber Eats soll bald folgen. Damit nichts schief geht, kann man die Bestellung vor dem Bezahlen nochmals prüfen.

Ask Maps wird darüber hinaus auch zum Reisebegleiter, indem die KI Hotels und Veranstaltungen durchforstet, Preise in Echtzeit vergleicht und die Verfügbarkeit checkt. Anschließend gibt es auch Vorschläge für Aktivitäten in der Nähe. Wer unterwegs ist, bekommt so einen maßgeschneiderten Plan, ohne zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln zu müssen.

Nahverkehr mit minutengenauen Verspätungs-Infos

Auch für Pendler und Reisende gibt es gute Nachrichten in Google Maps. Ein neues Nahverkehrs-Widget liefert Live-Updates zu Verspätungen bei Bus, Bahn, U-Bahn und Fähren. Auf diese Weise entfällt ein langes Suchen, denn die Infos sind direkt in Ask Maps integriert. Wer also weiß, dass die S-Bahn wieder mal Verspätung hat, kann sich rechtzeitig eine Alternative suchen.

Mit der Option „Personal Intelligence“ kann Ask Maps auf Wunsch mit Gmail verknüpft werden, um Termine und Pläne automatisch zu berücksichtigen. Die Verbindung ist optional und standardmäßig ausgeschaltet. Zudem merkt sich die KI frühere Gespräche, um den Kontext zu verstehen, vorausgesetzt, der Verlauf ist eingeschaltet.

Nutzer und Nutzerinnen können übrigens nicht nur Fragen stellen, sondern auch selbst Tipps einreichen. Ask Maps schlägt diese dann anderen Community-Mitgliedern vor. Die neuen Funktionen starten zunächst in den USA, während das Live-Verkehrs-Widget und personalisierte Antworten weltweit verfügbar sind. Die Ausweitung auf Länder wie Australien, Brasilien oder Japan ist bereits im Gange, auch Deutschland dürfte bald vollumfänglich von den neuen Funktionen profitieren.

Google Maps steht weiterhin als kostenlose App für iPhones, iPads und die Apple Watch im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Die Anwendung erfordert neben iOS/iPadOS 16.0 bzw. watchOS 9.0 oder neuer auch mindestens 481 MB an freiem Speicherplatz.