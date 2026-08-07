OpenAI will KI-Lautsprecher in Puck-Größe auf den Markt bringen

OpenAI arbeitet an einem innovativen Smart-Lautsprecher, der so kompakt wie ein Eishockey-Puck sein soll. Das donutförmige Gerät kommt ohne Display aus, lässt sich aber bequem mit einer Hand transportieren. Bloombergs Mark Gurman berichtet, dass der Preis zwischen 300 und 400 US-Dollar liegen wird: Damit ist das Gadget sicherlich kein Schnäppchen.

Der Lautsprecher setzt voll auf künstliche Intelligenz. Er nutzt ChatGPT für sprachbasierte Dialoge und soll mit der Zeit immer besser auf die Bedürfnisse seiner Nutzer und Nutzerinnen eingehen. Bewegliche Teile und Lichter verleihen dem Gerät eine fast lebendige Persönlichkeit, denn das Gerät soll anzeigen, wann es zuhört oder antwortet. Ein integriertes Kamerasystem und Sensoren helfen ihm, die Umgebung zu verstehen.

Verantwortlich für das Design ist kein Geringerer als Jony Ive, ehemaliger Designchef von Apple. OpenAI hatte 2025 sein Start-up „io device“ übernommen und damit mehrere Ex-Apple-Designer ins Boot geholt. Das Gerät besteht aus hochwertigem Metall und eignet sich dank eines integrierten Akkus auch, es von Raum zu Raum mitzunehmen.

Streit mit Apple um Design-Geheimnisse

Im Hintergrund brodelt es jedoch gewaltig. Wie auch wir schon berichtet haben, wirft Apple OpenAI vor, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben. In einer Klage behauptet der Tech-Riese, OpenAI habe einen Zulieferer dazu gebracht, eine Metallveredelungstechnik zu entwickeln, die der von Apple ähnelt. OpenAI kontert, man arbeite an etwas „völlig Neuem“, das sich von allem bei Apple unterscheidet.

Apple selbst hat übrigens auch Pläne für smarte Geräte: Noch in diesem Jahr soll ein Home-Hub mit Display und quadratischer Form erscheinen. Der bestehende HomePod mini ist dagegen kabelgebunden und weniger mobil. Für die Zukunft arbeitet Apple an einem Tischroboter mit Display und motorisiertem Arm. Dieser könnte dem OpenAI-Gerät ähneln, kommt aber frühestens 2027 auf den Markt. OpenAI will seinen neuen Lautsprecher noch in diesem Jahr vorstellen, auch wenn der offizielle Marktstart erst für 2027 geplant ist.