Abode erweitert Smart-Home-Portfolio: Zwei neue Sensoren für Garagen, Tore und mehr

Abode, bekannt für DIY-Smart-Home-Sicherheitslösungen, hat heute zwei neue Sensoren vorgestellt, die speziell für die Überwachung von Garagentoren, Toren, Schuppen und anderen Zugangspunkten entwickelt wurden. Die beiden Modelle, der „Garage Tilt Sensor“ und der „Outdoor Contact Sensor“, sind mit Apple Home, Alexa und Google Assistant kompatibel und sollen Lücken schließen, die herkömmliche Innenraumsensoren oft nicht abdecken.

Die neuen Sensoren lassen sich nahtlos in Abodes Smart-Home-Automatisierungsplattform CUE integrieren. Damit können Nutzer und Nutzerinnen individuelle Szenarien einrichten, wie etwa eine Einfahrtsbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit automatisch einschaltet, sobald sich ein Tor öffnet, oder ein Garagentor, das sich nach einem Zeitfenster von zehn Minuten von selbst schließt.

Der Garage Tilt Sensor: Präzision für schräge Bewegungen

Abode beschreibt seinen kabellosen Garage Tilt Sensor als ideal für Schwing- oder Kippgaragentore, Dachbodentüren oder Kippfenster:

„Der Garage Tilt Sensor erkennt Bewegungen, indem er erfasst, wenn sich eine Oberfläche um mehr als 45° aus ihrer Ruheposition in beide Richtungen neigt. […] Hausbesitzer erhalten eine Benachrichtigung in der Abode-App, wenn der Sensor ausgelöst wird, beispielsweise wenn sich ein Garagentor zu öffnen oder zu schließen beginnt.“

Mit einer Batterielebensdauer von bis zu zehn Jahren und einer Reichweite von mehr als 150 Meter unter optimalen Bedingungen ist der Sensor auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt.

Outdoor Contact Sensor: Robust für den Außenbereich

Der Outdoor-Kontaktsensor mit Schutzklasse IP66 wurde speziell für den Einsatz an Metalltoren, Schuppen oder Briefkästen entwickelt. Abode betont:

„Ein stärkerer Magnet und ein größerer Auslöseabstand reduzieren die Fehlalarme, unter denen Innenraum-Sensoren im Außenbereich häufig leiden. […] Bei Auslösung benachrichtigt der Sensor die Nutzer sofort über die Abode-App.“

Damit sollen Nutzer schnell auf unerwartete Aktivitäten reagieren können. Chris Carney, CEO und Gründer von Abode, unterstreicht die Bedeutung der neuen Produkte:

„Einbrüche beginnen in der Regel nicht an der Haustür. Ungeschlossene Seitentore oder Garagen stellen verwundbare Zugangspunkte dar, die von Hausbesitzern oft nicht überwacht werden. […] Wir haben diese Sensoren entwickelt, weil der Außenbereich eines Hauses denselben Schutz verdient wie das Innere.“

Preise und Verfügbarkeit

Der Abode Garage Tilt Sensor wird auf der US-Website des Herstellers zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 34,99 US-Dollar angeboten, während der Outdoor Contact Sensor bei 49,99 US-Dollar liegt. Beide Sensoren sind ab sofort erhältlich und lassen sich dank einer einfachen Einrichtungsanleitung schnell in bestehende Smart Home-Systeme integrieren.