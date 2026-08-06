MagSafe-Powerbank mit Qi2.2, Schnellladen & USB-C-Kabel angeschaut

Ob Urlaub, Bahnfahrt oder Messe: Wenn das iPhone in Dauerbenutzung ist, leert sich der Akku schnell. Um ein schwarzes Display zu vermeiden, ist der Einsatz von Powerbanks sinnvoll, um das Smartphone vor dem Akku-Tod zu bewahren. Ich habe mir dafür die neuste Powerbank von Lisen angesehen, die mit Qi2.2, MagSafe, mehreren Anschlüssen und einem USB-C-Kabel aufwartet.

Handliches Design mit 10.000 mAh

Ausgestattet mit 10.000 mAh ist die Powerbank kompakt, da sie nur 103 x 61 x 23 Millimeter misst und dabei nur 235 Gramm wiegt. Für die angegebene Kapazität fällt der Stromspender mit 23 Millimetern etwas dick aus, da Lisen auf Rundzellen setzt, die eine hohe Energiedichte sowie Sicherheit bieten. Da die Rückseite aber abgerundet ist, liegt die Powerbank samt iPhone angenehmer in der Hand, ohne dass Kanten einschneiden. Verfügbar in Space Black und Schneeweiß, stehen sowohl eine dunkle als auch eine helle Variante zum Kauf bereit.

Obwohl MagSafe Ladeverluste aufgrund der eingesetzten Technik verbuchen muss, nutze ich das kabellose Laden sehr gerne, da es einfach bequem ist. Die Powerbank von Lisen hält mit MagSafe auf der Rückseite magnetisch und da die Magneten stark sind, fällt sie auch nicht so einfach ab. Lisen setzt hier auf die modernste Qi2.2-Technik mit Support für 25 Watt, sodass ich mein iPhone 17 Pro Max innerhalb von 30 Minuten von 0 auf rund 50 Prozent aufladen kann.

Wer ein Gerät im Einsatz hat, das schneller geladen werden kann, nutzt einfach den unteren USB-C-Anschluss, der nämlich bis zu 65 Watt unterstützt. Damit lässt sich sogar das MacBook Air oder MacBook Neo aufladen, wobei die 10.000 mAh dann schnell ausgeschöpft sind.

Kurzes Kabel ist unhandlich

Wer möchte, kann das beigelegte USB-C-Kabel nutzen, das auch als Handschlaufe dient. Ganz glücklich bin ich mit der Strippe nicht, da ich die Handhabung zu umständlich finde. Das ohnehin kurze Kabel sitzt in einer kleinen Halterung, in deren einem Ende das Kabel fest montiert ist. Es lässt sich zwar nach oben oder unten schieben, lässt sich aber nicht entnehmen. Die andere Kabelseite lässt sich hingegen entnehmen, um Geräte flexibel anschließen zu können. Das ist schon fummelig und macht in der Praxis nicht ganz so viel Spaß. Da das Kabel per Schlaufe an der Powerbank befestigt ist, lässt es sich mit wenigen Handgriffen optional komplett entfernen. Für den Notfall ist das Kabel aber Gold wert, auch wenn die Handhabung umständlich ist.

Auf den seitlichen USB-A-Anschluss hätte ich verzichten können, da bei mir keine alten Geräte mit diesem Anschluss zum Einsatz kommen. Wenn ihr über USB-A einzeln ladet, bekommt ihr mit 22,5 Watt aber eine ordentliche Leistung.

Wichtig zu wissen: Wenn ihr mehrere Geräte gleichzeitig ladet, nimmt die Leistung je Ladefläche beziehungsweise Anschluss ab. Hängt die Powerbank mit MagSafe am iPhone und ihr ladet gleichzeitig über USB-C ein weiteres Gerät auf, gibt es für das iPhone nur noch 5 Watt, während die Kabelverbindung 15 Watt nutzt.

Mein Fazit zur Lisen Powerbank mit Qi2.2

Während mir das angehängte Kabel nicht so gut gefällt, überzeugt die Powerbank mit schnellen Ladegeschwindigkeiten und flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Durch den Einsatz von Rundzellen ist der Stromspender etwas dicker, allerdings altern diese langsamer und besitzen eine höhere Stabilität sowie Energiedichte. Da die Powerbank einen abgerundeten Formfaktor aufweist, fällt die etwas dickere Bauform aber kaum ins Gewicht. Durch den Einsatz von Qi2.2 laden auch iPhones über MagSafe schnell, wobei die Kabelverbindung über USB-C noch einmal mehr Power liefert.

Preis und Verfügbarkeit

Für 79,99 Euro gestartet, gibt es sowohl die helle als auch dunkle Variante jetzt schon für 49,99 Euro.