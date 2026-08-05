Die Erfolgsserie geht endlich weiter. Die vierte Staffel von Ted Lasso ist ab sofort bei Apple TV verfügbar, jedoch nur die erste Folge. Die weiteren Episoden macht Apple TV nämlich wöchentlich verfügbar, bis das Finale am 7. Oktober erreicht ist. Wer Ted Lasso an einem Stück bingen möchte, sollte mit dem Streaming lieber noch warten.

Neue Herausforderung für Ted Lasso

Im Mittelpunkt steht erneut der Trainer, dem die Serie ihren Namen verdankt, verkörpert von Jason Sudeikis. Die Rolle, die als unbedarfter American-Football-Coach aus Kansas ihren Anfang nahm und ihn schließlich an die Spitze eines englischen Profi-Fußballvereins führte, hat sich mittlerweile zur echten Kultfigur gemausert. In Staffel vier wartet nun eine völlig neue Herausforderung: Ted kehrt zurück nach England, diesmal jedoch, um ein Team in der zweiten Liga des Frauenfußballs zu betreuen. Damit verlagert sich der thematische Schwerpunkt der Serie, ohne dass ihr eigentlicher Charakter dabei verloren geht.

Neben Sudeikis kehren zahlreiche vertraute Gesichter zurück, darunter Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt sowie Jeremy Swift. Win Wiedersehen, auf das sich Fans der ersten Stunde freuen dürfen.

Eine Serie mit Ausnahmestatus

Seit dem Serienstart im Jahr 2020 hat sich Ted Lasso zu einem echten Flaggschiff-Produkt für Apple entwickelt. Die Kombination aus Witz, Herzlichkeit und einer durchweg optimistischen Grundstimmung scheint dabei genau den richtigen Ton zu treffen. Zahlreiche Preise unterstreichen diesen Erfolg zusätzlich.

Auf die Fortsetzung mussten Fans allerdings lange warten: Nachdem die dritte Staffel bereits 2023 erschienen war, vergingen mehr als zwei Jahre bis zu neuen Folgen. Entsprechend hoch dürften nun die Erwartungen an die vierte Staffel ausfallen. Anbei könnt ihr euch vorab den Trailer ansehen.