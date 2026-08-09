Highlights der Woche: Was plant Apple im September?

Die Zeit rennt und schon Anfang September stellt Apple turnusmäßig die neue iPhone-Generation vor. Doch dieses Jahr wird alles anders, denn es gibt wohl einige Überraschungen. Unter anderem schiebt Apple die Präsentation des Standard-Modells iPhone 18 in den Frühling, außerdem steht Apples erstes faltbares Smartphone auf dem Plan. Darüber hinaus markiert das kommende September-Event auch den Schlusspunkt von Tim Cook, denn die iPhone-Keynote findet erstmals unter der neuen Führung von John Ternus statt.

Schon vor wenigen Tagen haben wir euch eine Zusammenfassung angeboten, in der wir aufgeschlüsselt haben, welche Produkte Apple im September vorstellt. Als gesetzt gelten das iPhone 18 Pro sowie das iPhone 18 Pro Max. Im besonderen Fokus steht selbstredend das „iPhone Ultra“, also Apples faltbares iPhone. Darüber hinaus erwarten wir die neue Apple Watch Series 12 mit marginalen Verbesserungen. Ob es dieses Jahr eine Apple Watch Ultra 4 geben wird, ist noch unklar. Gerüchte sprechen davon, dass die Ultra dieses Jahr eine Pause macht.

Offen bleibt noch, ob Apple das September-Event für weitere Produktneuheiten nutzt oder sich diesmal komplett auf die neuen iPhones und Watches konzentriert. Genügend Gesprächsstoff wird vor allem das iPhone Ultra bieten.

Wird das iPhone 17 schon morgen teurer?

Ein Leaker will erfahren haben, dass Apple die Preise für die aktuelle iPhone 17-Generation noch vor dem Start der neuen iPhone-Modelle erhöhen will. Wir halten die Augen offen und informieren euch, wenn die Preise steigen. Unklar bleibt, ob Apple die Preise für einzelne Modelle oder für die ganze Produktreihe anheben wird. Aufpreise von 200 bis 300 Euro sind wohl realistisch.

Noch mehr spannende Themen

Im Test

Neues im Hueblog

Im September stehen auch Neuheiten von Philips Hue, von denen einige sich schon vorab zeigen. Unter anderem konnten wir den neuen Namen „Play Gradient Strip Light Pro“ entdecken. Da es dieses Produkt noch nicht gibt, startet der optimierte Lichtstreifen wohl im Herbst.