Der Sperrbildschirm in iOS 27 hat einige neue Funktionen erhalten, unter anderem auch die Möglichkeit, die Anzeige der Uhrzeit besonders kompakt darzustellen. Während iOS 26 eine besonders große Uhr-Anzeige ermöglicht, geht Apple jetzt den umgekehrten Weg und erlaubt eine deutlich unscheinbarere Darstellung, um das Hintergrundbild in den Fokus zu rücken.

Daraus folgt, dass der Hintergrund wirklich zur Geltung kommt, aber Uhrzeit und Datum gleichzeitig sichtbar bleiben. Zwar bietet iOS auch die Möglichkeit, die Uhr mit Hintergrund als 3D-Effekt zu gestalten, doch einige Wallpaper sehen einfach besser aus, wenn die Uhr nur dezent zu sehen ist. Wenn du solch ein Hintergrundbild hast und nutzen möchtest, findest du die entsprechenden Einstellungen hier.

iOS 27: Uhrzeit klein anzeigen lassen

Drücke lange auf den Sperrbildschirm, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen. Wähle einen bestehenden Sperrbildschirm aus oder lege einen neuen an. Klicke auf die Uhrzeit und anschließend auf das neue Symbol „Zwei Horizontale Bars“, das sich auf der rechten Seite befindet. Jetzt wechselt die Uhrzeit von der großen auf die kleine Anzeige. Du kannst weiterhin sowohl die Schriftart als auch die Farbe manuell einstellen.

Auf Instagram habe ich die Funktion schon in einem kleinen Video vorgestellt.

Allerdings gibt es keine Möglichkeit, die Uhrzeit und das Datum zu tauschen. Darüber hinaus ist das Datum neben der Uhrzeit immer sichtbar, da es sich nicht ausblenden lässt.

Da es sich um eine Funktion von iOS 27 handelt, ist das Feature vorerst nur sowohl in der Entwickler- als auch Public-Beta verfügbar. Mitte September erfolgt dann die offizielle Freigabe für alle.

Welches Design bevorzugt ihr? Die große oder die kleine Darstellung? Oder macht ihr das abhängig vom Motiv? Nutzt gerne die Kommentare für einen Austausch.