Apple und Brutalismus 3000 präsentieren iPhone-Musikvideo „Kairo“

Apple und das Berliner Elektro-Duo Brutalismus 3000 haben heute eine neue Shot on iPhone-Kampagne vorgestellt: Ein experimentelles Musikvideo zum Track „Kairo“. Gedreht wurde es ausschließlich mit dem iPhone 17 Pro Max. Als ganz besonderes Feature des Videos lag die kreative Kontrolle bei den Fans.

Während des Live-Auftritts warf Sängerin Victoria Vassiliki Daldas ein iPhone 17 Pro Max ins Publikum. Hunderte Fans hielten so den Abend aus ihrer eigenen Perspektive fest. Das Ergebnis ist ein authentisches, ungefiltertes Porträt eines Brutalismus 3000-Raves, direkt aus dem Herzen der Menge.

Das Video verzichtet auf klassische Produktionstechniken und setzt stattdessen auf spontane, emotionale Momente. Die Kamera bewegt sich durch Stroboskoplicht, Nebel und Schweiß, fängt die rohe Energie des Berliner Undergrounds ein und zeigt zugleich auf, was das iPhone 17 Pro Max in einer ungewöhnlichen Umgebungen leisten kann.

Regie-Duo mit Kultstatus

Verantwortlich für die Umsetzung ist das Filmemacher-Duo James Topley und Ivo Beckett (ehemals DEADHORSES). Ihr markanter Stil und ihr unkonventioneller Umgang mit der Kamera haben bereits Musikvideos für einige der spannendsten Acts der Szene geprägt. Aus den vielen Fan-Aufnahmen schufen sie ein dichtes, immersives Erlebnis, das die Zuschauenden mitten ins Geschehen versetzt.

Das Musikvideo feierte gestern Premiere auf dem YouTube-Kanal von Brutalismus 3000 und ist zudem Teil einer Werbekampagne, die über digitale und Social-Kanäle in ganz Deutschland läuft. Wer den Sound des Abends nochmal erleben möchte, kann sich freuen: Das Live-DJ-Set vom Videodreh wird bald exklusiv auf Apple Music verfügbar sein. Bis dahin lohnt sich ein Blick in die Selects: Brutalismus 3000 Playlist, die die Band für Apple Music Electronic zusammengestellt hat.