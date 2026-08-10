Dyson Cool AM07 Turmventilator: Wie schlägt sich das Flaggschiff im Test?

Eines der wichtigsten Accessoires in diesem Sommer sind definitiv Ventilatoren: Ob kleine Mini-Geräte für die Handtasche, kompakte Tischgeräte für die Arbeit im Büro, oder auch größere Standventilatoren, die das eigene Zuhause etwas auffrischen. Wie wohl durch meine vergangenen Testberichte für Ventilatoren und die Dreame Klimaanlage bekannt sein dürfte, leide ich in diesem Sommer in meiner zwar kernsanierten, aber sich trotzdem aufheizenden Dachgeschosswohnung besonders unter der Hitze. Jede Form von Abkühlung ist da willkommen.

Da wir in der Vergangenheit bereits einige Geräte von Dyson vorgestellt haben, beispielsweise auch ich mit der Luftreiniger-Ventilator-Kombination Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3, war ich gespannt, wie sich das aktuelle Turmventilator-Flaggschiff-Modell des Unternehmens schlagen würde. Der Dyson Cool AM07, so die Modellbezeichnung, ist schon seit längerem Bestandteil des Ventilator-Portfolios, verzichtet aber auf weitere kombinierte Funktionen wie Luftreinigung oder eine Heizlüfter-Funktion. Hier bekommt man einen reinen Ventilator geboten, der sich auf eine einzige Aufgabe konzentriert, nämlich die Luftumwälzung im Raum für eine frische, angenehme Brise.

Dyson Cool AM07 ist aber nicht einfach nur ein Ventilator, sondern vor allem auch Gadget für designverliebte Nutzer und Nutzerinnen: Mit seinem schlichten, aber eleganten Design in Weiß-Silber verzichtet er komplett auf sichtbare Rotorblätter. Stattdessen setzt er auf die patentierte Air Multiplier Technologie des Unternehmens, die Luft durch einen schlanken Ring beschleunigt und so einen gleichmäßigen, kraftvollen Luftstrom erzeugt. Mit diesen Eigenschaften geht der Dyson Cool AM07 im Wohnzimmer oder Büro als stilvolles Accessoire durch, und spart dabei auch noch Platz. Mit einer Höhe von nur einem Meter, einem Durchmesser der Standsäule von 23 Zentimetern und einem Gewicht von 2,85 Kilogramm ist er kompakt und leicht zu platzieren.

Technologie für mehr Luft und weniger Lärm

Wie gerade bereits erwähnt, steckt hinter dem schicken Äußeren eine Technik, die sich von herkömmlichen Ventilatoren abhebt. Die Air Multiplier Technologie kombiniert Prinzipien aus Turboladern und Düsentriebwerken, um das Volumen der angesaugten Luft um das 15-fache zu erhöhen. Bis zu 500 Liter Luft pro Sekunde werden so verteilt, und das bei einem bei mir in der Wohnung gemessenen Schallpegel zwischen 38 bis 58 dB, je nach Stufe und in etwa drei Metern Entfernung zum Ventilator.

Ein besonders praktisches Feature des Dyson Cool AM07 ist die magnetische Fernbedienung. Sie bietet eine Justierung der insgesamt zehn vorhandenen Luftstromstufen, die Einstellung eines Timers zwischen 15 Minuten und neun Stunden, Ein- und Ausschalten des Ventilators sowie die Aktivierung und Deaktivierung der 70°-Oszillation, die den Luftstrom gleichmäßig im Raum verteilt. Die Fernbedienung ist leicht gebogen, liegt in weißer Gerätefarbe vor und lässt sich magnetisch auf der Oberseite des Geräts aufbewahren.

Rotorloses Design und energieeffizienter Betrieb

Ein weiterer großer Pluspunkt des AM07 ist das blattloses Design. Ohne sichtbare Rotorblätter oder Gitter ist er nicht nur sicher für Haushalte mit Kindern oder Haustieren, sondern auch einfach zu reinigen. Ich habe in meinem Haushalt lange auch den Xiaomi Fan genutzt, der mit seinem Gitterkorb und den darin befindlichen Rotorblättern deutlich aufwändiger zu reinigen ist, und darüber hinaus auch schnell Staub anzieht. Die glatten Oberflächen des AM07 hingegen lassen sich mit einem feuchten Tuch abwischen, und schon sieht das Gerät wieder aus wie neu. Zudem schaltet sich der Ventilator für zusätzliche Sicherheit bei einem Umkippen automatisch ab.

Trotz seiner hohen Leistung punktet der Dyson Cool AM07 auch mit einem energieeffizienten Betrieb. Auf der niedrigsten Stufe verbraucht er nur rund 6 Watt, während er auf höchster Stufe mit knapp 51 Watt arbeitet. Das macht ihn zu einer sparsamen Alternative zu herkömmlichen Ventilatoren, die oft deutlich mehr Strom benötigen. Als Energieeffizienzklasse wird hier dementsprechend auch A angegeben. Die optimierten Luftkanäle sorgen zudem dafür, dass der Luftstrom nicht nur leiser, sondern auch effizienter wird.

Meine ersten Erfahrungen mit dem Dyson Cool AM07

Ich habe den Dyson Cool AM07 in der silber-weißen Farbe vor einigen Wochen erhalten und mittlerweile während der heißen Temperaturen auch schon rege in meiner Dachgeschosswohnung genutzt. Daher kann ich euch nun auch meine ersten Eindrücke und Einschätzungen mitteilen.

Der Turmventilator wird in einem langen Karton sicher verpackt angeliefert und muss nach dem Auspacken nur noch in wenigen Schritten zusammengebaut werden. Dazu hält der Hersteller praktischerweise entsprechende Markierungen am Gerät bereit, um den Luftring mit der Basis verbinden zu können. Beide Teile werden einfach an einer bestimmten markierten Stelle aufeinander gesteckt und werden dann durch eine kleine Drehbewegung miteinander verbunden. Der Ventilator verfügt über ein 1,8 Meter langes Stromkabel, was für die meisten Anwendungszwecke ausreichen dürfte.

Einen verbauten Akku gibt es bei diesem Turmventilator leider nicht, so dass es immer eine Steckdose, eine leistungsfähige Powerstation oder ähnliches in der Nähe braucht. Da der gesamte Ventilator in weiß-silberner Farbe gehalten ist, habe ich mich beim Auspacken gefragt, warum man sich hier für ein dunkelbraunes Stromkabel entschieden hat: Designtechnisch hätte ich hier ein weißes Kabel deutlich ansprechender gefunden.

Über Luftstrom, Oszillation und Lautstärke

Bei der Nutzung des Dyson Cool AM07 fällt auf, dass der Luftstrom wirklich sehr regelmäßig und präzise abgegeben wird. Auch die Oszillation von 70 Grad sorgt dafür, dass sich die frische Brise gut im Raum verteilt. Was ich etwas schade finde, ist die Tatsache, dass sich der Winkel der Drehbewegung nicht anpassen lässt – entweder 70 Grad oder gar nicht lautet hier die Devise. Andere aktuelle Turmventilatoren bieten hier mit weiteren Optionen wie 30, 60, 90 und 120 Grad deutlich mehr Varianten.

Auch zur Betriebslautstärke kann ich ein paar Worte verlieren. Bedingt durch die Air Multiplier-Technologie des Ventilators produziert der Dyson Cool AM07 besonders bei höheren Stufen eine Lautstärke von gemessenen 58 dB in etwa drei Metern Entfernung ordentlich Lärm. Anders als bei klassischen Rotor-Ventilatoren klingt das Geräusch wie eine kleine Turbine, zu der die Ansauggeräusche der Luft kommen. Das muss man definitiv mögen. Dafür ist das Gerät bei niedrigen Stufen, beispielsweise für die Nutzung im Schlafzimmer, auch vergleichsweise leise. Um im Bett allerdings einen leichten Luftstrom zu merken, muss man den AM07 allerdings auch schon auf Stufe 3 oder 4 stellen.

Einen Faktor, den ich nicht außer Acht lassen möchte, ist die fehlende Anbindung an die gängigen Smart Home-Systeme des Dyson Cool AM07. Der Turmventilator kommt ohne eigene App-Steuerung daher und kann auch nicht als Gerät in Apple Home, Google Home oder andere Plattformen eingebunden werden. Im Jahr 2026 finde ich diese Tatsache mehr als schade, zumal andere Dyson-Geräte wie der von mir getestete Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 über derartige Funktionen verfügen.

Fazit: Für wen lohnt sich der AM07?

Der Dyson Cool AM07 eignet sich schlussendlich für alle Personen, die einen energieeffizienten Ventilator mit einem rotorlosen und generell ansprechenden Design bevorzugen. Dank seiner kompakten Bauweise benötigt er nicht viel Platz und lässt sich zudem sehr einfach und schnell reinigen. Wer jedoch einen Ventilator sucht, der sich auch ins Smart Home einbinden und per App steuern lässt, über einen integrierten Akku für eine autarke Nutzung verfügt und mehr Optionen bei der Oszillation bietet, sollte auf den Kauf verzichten. Meiner Meinung nach bietet der Dyson Cool AM07 gerade bei seinem aktuellen Marktpreis von rund 400 Euro damit zu wenig fürs Geld.

Der heiße Sommer sorgt immer wieder für Knappheit im Klimaanlagen- und Ventilator-Segment. Auch der Dyson Cool AM07 ist von dieser Situation betroffen und mit seiner UVP von 349 Euro im Dyson-Webshop immer wieder vergriffen. Auch bei Amazon muss man derzeit mit etwas längerer Lieferzeit und einem Preis von knapp 420 Euro rechnen. Der Webshop von RobotWorld hat gerade einige Geräte für einen Preis von 439 Euro auf Lager. Dyson gibt beim Kauf des Turmventilators zwei Jahre Garantie auf das Produkt.