Gurman philosophiert schon jetzt über das „iPhone Ultra 3“

Obwohl Apples erstes faltbares iPhone noch nicht einmal auf dem Markt ist, gibt Mark Gurman von Bloomberg schon jetzt Infos zum möglichen „iPhone Ultra 3″ bekannt, das für 2028 geplant ist. Natürlich plant Apple im Voraus, doch solche Informationen sind oftmals mit Vorsicht zu genießen, da sich bis zur Massenproduktion noch vieles ändern kann.
Glaubt man Gurman, soll die dritte Generation des iPhone Ultra sowohl innen als auch außen etwas größeres Display aufweisen, allerdings nennt der Experte keine genauen Größenangaben. Zum Vergleich: Das erste iPhone Ultra soll mit einem 7,8-Zoll-Innen-Display und einem 5,5-Zoll-Cover-Display auf den Markt kommen, sodass jede Vergrößerung auf diesen Maßen aufbauen würde. Abseits dieser Details gibt es bislang keine weiteren Infos, allerdings „bestätigt“ Gurman damit indirekt, dass Apple glaubt, dass faltbare iPhones in Zukunft Bestand haben.
iPhone Ultra bis 2028 gesichert
Zuerst einmal muss Apple mit dem ersten faltbaren iPhone beweisen, dass es in diesem Segment Fuß fassen kann. Das iPhone Ultra soll mit einem ultradünnen Design, Touch ID statt Face ID, dem A20-Chip sowie einem C2-Modem aufwarten und für mehr als 2.000 Euro auf den Markt kommen. Darüber hinaus hat Apple unterdessen für das iPhone Ultra 2 grünes Licht gegeben, sodass die Entwicklung schon angelaufen ist. Dieses Modell soll dann im Herbst 2027 zusammen mit dem Jubiläums-iPhone-20 auf den Markt kommen.
Foto: fpt/Youtube.
Kommentare 4 Antworten
Langsam werdet Ihr echt zum Gurman Sprachrohr.
Heute schon der dritte Artikel von ihm.
Da Gurman jeden Sonntag seinen Newsletter versendet, ist der Montag immer Gurman-Tag.
Muß man dem so viel Raum geben?
Der relativiert doch sowieso alles nach kurzer Zeit wieder und schreibt, daß es sich jetzt angeblich verzögert.
Was ist mit dem Ultra X ?
Also wenn, will ich da auch was drüber wissen!