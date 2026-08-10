Gurman philosophiert schon jetzt über das „iPhone Ultra 3“

Obwohl Apples erstes faltbares iPhone noch nicht einmal auf dem Markt ist, gibt Mark Gurman von Bloomberg schon jetzt Infos zum möglichen „iPhone Ultra 3″ bekannt, das für 2028 geplant ist. Natürlich plant Apple im Voraus, doch solche Informationen sind oftmals mit Vorsicht zu genießen, da sich bis zur Massenproduktion noch vieles ändern kann.

Glaubt man Gurman, soll die dritte Generation des iPhone Ultra sowohl innen als auch außen etwas größeres Display aufweisen, allerdings nennt der Experte keine genauen Größenangaben. Zum Vergleich: Das erste iPhone Ultra soll mit einem 7,8-Zoll-Innen-Display und einem 5,5-Zoll-Cover-Display auf den Markt kommen, sodass jede Vergrößerung auf diesen Maßen aufbauen würde. Abseits dieser Details gibt es bislang keine weiteren Infos, allerdings „bestätigt“ Gurman damit indirekt, dass Apple glaubt, dass faltbare iPhones in Zukunft Bestand haben.

iPhone Ultra bis 2028 gesichert

Zuerst einmal muss Apple mit dem ersten faltbaren iPhone beweisen, dass es in diesem Segment Fuß fassen kann. Das iPhone Ultra soll mit einem ultradünnen Design, Touch ID statt Face ID, dem A20-Chip sowie einem C2-Modem aufwarten und für mehr als 2.000 Euro auf den Markt kommen. Darüber hinaus hat Apple unterdessen für das iPhone Ultra 2 grünes Licht gegeben, sodass die Entwicklung schon angelaufen ist. Dieses Modell soll dann im Herbst 2027 zusammen mit dem Jubiläums-iPhone-20 auf den Markt kommen.

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