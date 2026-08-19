Apples Home Hub soll Widgets wie das iPhone bekommen

Eine Smart Home Zentrale direkt an der Wand. Die Steuerung von Geräten, das Ablesen von Nachrichten und die Anzeige von Fotos. Das alles klingt nach keiner superneuen Idee, aber wirklich gut umgesetzt hat das noch niemand. Amazon hat es mit dem Echo Hub versucht, doch aus meiner Sicht war die Oberfläche dort zu unflexibel und die Möglichkeiten zu eingeschränkt.

Nun scheint Apple einen Versuch zu starten, und die Vergangenheit hat ja schon gezeigt: Es müssen nicht immer komplett neue Innovationen sein. Manchmal hilft es auch, eine Idee zu Ende zu denken. Apple könnte laut den neuesten Gerüchten gleich zwei verschiedene Geräte liefern: Einen Home Hub mit Standfuß und einen zur Wandmontage.

Wie MacRumors nun herausgefunden hat, sollen Widgets wohl ein zentraler Bestandteil der Benutzeroberfläche sein. Hinweise dazu wurden im Code von macOS Tahoe gefunden: „Die Zeichenfolgen wurden in einer Datei namens „PosterKit-J490“ gefunden, wobei ‚J490‘ der Codename für den Home Hub ist. ‚PosterKit‘ ist Apples Framework zur Anpassung des Sperrbildschirms.“

Widgets sind bereits massenweise verfügbar

Das wäre aus meiner Sicht ein geschickter Schachzug von Apple, denn viele Apps bieten bereits Widgets für iPhone, iPad und Mac. So könnte der Smart Home Bildschirm direkt durchstarten, denn die Technik hat sich ja bereits bewährt. Zudem würde es einfache Anpassungsmöglichkeiten erlauben. Auf dem Homescreen von iPhone und iPad lassen sich Widgets in verschiedenen Größen ja bereits super einfach anordnen.

MacRumors geht sogar davon aus, dass sich Apple noch ein paar besondere Dinge einfallen lässt. Widgets auf dem Home Hub sollen mit iPhones verknüpft sein, wobei persönliche Daten immer nur dann angezeigt werden, wenn das entsprechende iPhone tatsächlich in der Nähe ist.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was so ein Apple Home Hub können muss, damit ihr Interesse am Kauf habt. Wir sind gespannt auf eure Meinungen und wünsche.