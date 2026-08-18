iOS 26.6.1 und macOS 26.6.2 stopfen knapp 30 Sicherheitslücken

Im KI-Zeitalter sind die Abstände für Sicherheitsupdates drastisch geschrumpft, da die Künstliche Intelligenz entsprechende Sicherheitslücken deutlich schnelle aufspürt. Mit iOS 26.6.1 und macOS Taho 26.6.2 liefert Apple schon die dritte Sicherheitsaktualisierung innerhalb von drei Wochen aus, um wichtige Lücken zu stopfen.

Apple verweist dabei auf Korrekturen, die zuvor bereits in den Beta-Versionen von iOS 27, iPadOS 27 und macOS Golden Gate integriert wurden. Unter anderem schließt das Update Lücken im Bereich Audio, Foto, Kernel, Webkit und mehr. Von den 29 im Dokument aufgeführten CVEs beziehen sich 21 auf WebKit, und neun werden OpenAI Codex Security zugeschrieben.

Des Weiteren beheben die neuen Versionen einen Fehler in der Telefon-App, der es einem Angreifer in einer privilegierten Netzwerkposition ermöglichen könnte, die IPSec-Authentifizierung zu umgehen und den Netzwerkverkehr abzufangen.

Installation sollte zeitnah erfolgen

Obwohl keine der genannten Sicherheitslücken aktiv ausgenutzt wurde, empfiehlt Apple die schnellstmögliche Installation auf iPhone, iPad und Mac. Da die Sicherheitslücken nun öffentlich bekannt sind, könnten Angreifer Geräte ins Visier nehmen, auf denen noch frühere Versionen der Software laufen.