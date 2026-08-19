Firefox Smart Window wird smarter: KI-Suche, Tab-Gruppen und mehr

Mozilla baut sein KI-gestütztes „Smart Window“ für Firefox weiter aus. Die weiterhin als Beta verfügbare Funktion soll dabei helfen, beim Surfen den Überblick zu behalten und begonnene Aufgaben leichter abzuschließen, wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag berichtet. Mozilla hatte Smart Window ursprünglich als „ein separates, optionales Fenster in Firefox, in dem Sie während des Surfens mit einem KI-Assistenten Ihrer Wahl interagieren können“, vorgestellt. Dazu gehören unter anderem das Zusammenfassen und Vergleichen von Tabs sowie das Organisieren von Informationen.

Eine der neuen Funktionen dürfte vor allem bei umfangreichen Recherchen praktisch sein: Smart Window schlägt automatisch Gruppen für verwandte Tabs vor. Wer beispielsweise für eine Reise, ein Projekt oder ein bestimmtes Thema dutzende Tabs öffnet, soll diese dadurch schneller strukturieren können. Ebenfalls neu ist eine automatische Duplikaterkennung, mit der sich doppelte Tabs erkennen und mit einem Klick schließen lassen.

Für die Websuche arbeitet Mozilla künftig mit Exa zusammen, einem auf KI-Suche und Web-Retrieval spezialisierten Unternehmen. Die Integration soll Smart Window in die Lage versetzen, aktuelle Informationen aus dem Web abzurufen und gleichzeitig die verwendeten Quellen anzuzeigen. Nutzer und Nutzerinnen müssen dafür nicht erst auf eine klassische Suchergebnisseite wechseln. Mozilla verspricht damit eine Suche, die stärker direkt in den bestehenden Browser-Workflow eingebettet ist.

In natürlicher Sprache mit dem Browser sprechen

Auch bei der Suche im eigenen Browserverlauf setzt Mozilla auf natürliche Sprache. Statt sich durch zahlreiche Einträge zu klicken, kann man beispielsweise nach „Laufende Serien, die ich mir letzte Woche angesehen habe“ fragen. Smart Window soll daraufhin visuelle Vorschauen passender Seiten aus dem Verlauf anzeigen. So lässt sich leichter erkennen, welche Seite gesucht wird, ohne mehrere ähnliche Treffer einzeln öffnen zu müssen. Mozilla hat außerdem einen Ausblick auf kommende Erweiterungen gegeben.

„Bald wird Smart Window in der Lage sein, aktuelle Browsing-Verläufe anzuzeigen und zugehörige Tabs sowie den Verlauf zusammenzufassen, so dass Sie einen Ausgangspunkt haben, wenn Sie zu etwas zurückkehren, an dem Sie gearbeitet haben. Wir arbeiten außerdem daran, dass Smart Window relevante Informationen zum Ausfüllen von Online-Formularen nutzen kann, damit Sie dieselben Angaben nicht immer wieder neu eingeben müssen. Sie behalten die Kontrolle darüber, auf welche Daten Smart Window zugreifen darf, einschließlich der Tabs, die Sie für die Nutzung freigeben möchten.“

Smart Window befindet sich weiterhin in der Betaphase und ist derzeit ausschließlich auf Englisch für Firefox-User in den USA und Kanada verfügbar. Der Webbrowser von Mozilla kann als Desktop-Version kostenlos für macOS, Windows und Linux heruntergeladen werden. Weitere Infos zur Smart Window-Funktion finden sich auf der Produktseite bei Mozilla.