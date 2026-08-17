Bahnsparer: Neue iOS-App zeigt Bahnpreise vier Wochen im Voraus

Wer viel mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, wird das Problem kennen: Die offzielle Bahn Navigator-App (App Store-Link) ist wenig intuitiv, die Suche ist umständlich, und Preis, Reisezeit und Verlässlichkeit lassen sich nur schwer gemeinsam vergleichen. Da der IT-Freelancer Max Ritter aus dem bayrischen Bad Wörishofen diese Beschwerden aus seinem Umfeld auch immer wieder gehört hat, hat er sich kurzerhand daran gemacht, in seiner Freizeit die App Bahnsparer zu entwickeln.

Die App für das iPhone zeigt Bahnpreise über bis zu vier Wochen und stellt für jede Verbindung Fahrzeit, erwartete Auslastung, Umstiegsrisiko und historische Pünktlichkeit gegenüber. Sie markiert die günstigste, schnellste und historisch zuverlässigste Verbindung sowie einen guten Kompromiss. Ein Preisalarm übernimmt das weitere Nachschauen.

Nach der Buchung begleitet Bahnsparer die gewählte Fahrt mit aktuellen Zeiten, Gleisänderungen und Alternativen. Bei einer Verspätung lässt sich die tatsächliche Ankunft festhalten. Ab 60 Minuten schätzt die App unverbindlich eine mögliche Entschädigung und öffnet die offizielle DB-Seite für Fahrgastrechte.

Auch FlixTrain-Verbindungen integriert

Bahnsparer vergleicht zudem auch Angebote von FlixTrain, sofern diese vorhanden sind. Sie stehen dann zusammen mit den Verbindungen der Deutschen Bahn in einer nach Preis sortierten Liste. Gebucht wird jedoch beim jeweiligen Anbieter, die man über einen integrierten Filter in der App auch bei Bedarf ausblenden kann.

Die iOS-App ist nicht offiziell von der Deutschen Bahn lizensiert, sondern ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur DB AG. Bahnsparer fragt öffentlich einsehbare Preise direkt vom Gerät ab und ermöglicht die Ticketbuchung direkt beim jeweiligen Anbieter. Auch eine BahnCard 25 oder 50, Hunde sowie Jugend-, Senioren- und Kindertarife können angegeben werden. Das Deutschlandticket wird in der Buchungsübersicht berücksichtigt.

Entwickler Max Ritter gibt an, dass lediglich Routen, Termine, Preisgrenzen und Preisverläufe auf dem Gerät verbleiben, ein Konto gibt es nicht. Die Anwendung für das iPhone ist aktuell als Betaversion über TestFlight verfügbar, wird kostenlos und werbefrei bleiben. Auf der offiziellen Website zu Bahnsparer kann man sich die rund 6 MB große aktuelle kostenlose TestFlight-Version 0.17.0 laden, auch eine Variante für Android ist dort zu finden.