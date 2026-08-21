Herzerkrankung entdeckt: Apple Watch rettet Sportler das Leben

Die Apple Watch ist nicht nur eine smarte Uhr am Handgelenk, sondern auch in Teilen ein Gesundheitshelfer. In einem neuen Werbespot zeigt Apple die Geschichte des Sportlers Conner, bei dem erst durch Benachrichtigungen der Apple Watch eine angeborene Herzerkrankung diagnostiziert wurde.
Conners Apple Watch sprang auf Anzeichen von Vorhofflimmern an, sodass sich der Sportler in ärztliche Behandlung begab und anschließend sogar am offenen Herzen operiert wurde. Hier kann man schon davon sprechen, dass die Apple Watch das Leben des Sportlers gerettet hat. Die ganze Geschichte könnt ihr euch im folgenden Spot genauer ansehen:
Die EKG-App ist auf der Apple Watch Series 4 und neueren Modellen vorinstalliert und weist darauf hin, wenn Unregelmäßigkeiten zu erkennen sind. Wer die Apple Watch SE nutzt, muss auf die EKG-App jedoch verzichten.
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Kommentare 2 Antworten
Die Apple Watch ist was da angeht definitiv ein Super Gerät!
Aber etwas anderen, was für einen Sporttracker eigentlich Elementar ist, total schlecht und zwar den Tracken von Kalorien. Man tippt man Krafttraining, Fußball oder oder oder und beendet nach seiner Einheit das Tracken, nun steht da irgend eine Aktivkalorien Zahl die keine wirkliche Aussagekraft hat. Denn es wird stur eine Formel genutzt, komplett unabhängig wie Intensiv man nun wirklich seine Einheit absolviert hat. Das Resultat ist, dass sehr viele meinen sie haben sich heute das Kuchenstück verdient und dabei sind sie wenn sie es gegessen haben eventuell trotzdem schon wieder in Kalorienüberschuss… da man eben in der Einheit dich keine 600 aktiv Kalorien verbrannt hat sondern eventuell nur 200.
Mich hat meine Apple Watch auch gewarnt das ich dringend einen Arzt aufsuchen soll, hatte es ignoriert und 3 Wochen später war ich beim Notarzt und der stellte fest das ich einen Herzinfarkt erlitten habe. Seit meiner neuen Herzklappe trage ich die Uhr täglich 😅