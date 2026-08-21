Herzerkrankung entdeckt: Apple Watch rettet Sportler das Leben

Die Apple Watch ist nicht nur eine smarte Uhr am Handgelenk, sondern auch in Teilen ein Gesundheitshelfer. In einem neuen Werbespot zeigt Apple die Geschichte des Sportlers Conner, bei dem erst durch Benachrichtigungen der Apple Watch eine angeborene Herzerkrankung diagnostiziert wurde.

Conners Apple Watch sprang auf Anzeichen von Vorhofflimmern an, sodass sich der Sportler in ärztliche Behandlung begab und anschließend sogar am offenen Herzen operiert wurde. Hier kann man schon davon sprechen, dass die Apple Watch das Leben des Sportlers gerettet hat. Die ganze Geschichte könnt ihr euch im folgenden Spot genauer ansehen:

Die EKG-App ist auf der Apple Watch Series 4 und neueren Modellen vorinstalliert und weist darauf hin, wenn Unregelmäßigkeiten zu erkennen sind. Wer die Apple Watch SE nutzt, muss auf die EKG-App jedoch verzichten.