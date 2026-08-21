Apple Music kennzeichnet künftig KI-generierte Musik

Auch Apple Music wird in Kürze ein neues Label einführen, das kennzeichnet, ob Songs mithilfe von KI erstellt sind. Apple hat E-Mails an Partner aus der Musikbranche verschickt, in denen es um die bevorstehende Einführung eines „Made with AI“-Labels geht, das Apple für KI-generierte Inhalte verwenden will.

Obwohl Apple ein internes System zur Erkennung von KI nutzt, steht es Content-Erstellern aktuell frei, ob sie Musik, Cover, Titel, Songtexte oder Musikvideos als KI-generiert kennzeichnen. Apple erklärte jedoch, dass die sogenannten „Transparency Tags“ in „allen Fällen erforderlich sind, in denen KI zur Erstellung eines wesentlichen Teils des Inhalts verwendet wurde, einschließlich Titeln, die von einer KI-Plattform generiert wurden“.

Apple definierte von KI-Plattformen erzeugte Inhalte als „alles, was hauptsächlich aus einem generativen KI-Dienst stammt“.

In der E-Mail, die The Hollywood Reporter vorliegt, nennt Apple keinen Zeitplan für die Einführung der KI-Kennzeichnung bei Apple Music. Einziger Hinweis ist die Aussage „im Lauf dieses Jahres“.