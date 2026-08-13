Lara Croft: Ein weiteres Abenteuer für iPhone und iPad

Der für seine Portierungen vom PC auf iPhone und iPad bekannte Publisher Feral Interactive hat heute das nächste „neue“ Spiel für den App Store angekündigt. „Lara Croft and the Temple of Osiris“ wird am 8. September für iPhone und iPad erscheinen. Beim Bezahlmodell geht man dabei wieder einen sehr fairen Weg.

Der Download aus dem App Store und der Beginn des Abenteuers werden kostenlos sein. Wenn ihr das Spiel weiterspielen möchtet, wird die Vollversion mit einem einmaligen In-App-Kauf für 8,99 Euro freigeschaltet.

„Lara Croft and the Temple of Osiris“ knüpft an das 2025 erschienene „Guardian of Light“ an und liefert die Fortsetzung des Grabräuberspiels. Mit vollständig anpassbaren Touch-Steuerungen oder einem der vielen unterstützten Gamepads wird man Gräber durchstreifen, dabei Gegner ausschalten und Rätsel lösen. Außerdem können Spieler dank Koop-Modus ihr Abenteuer gemeinsam mit bis zu drei Freunden bestreiten – das funktioniert nicht nur lokal, sondern auch online.

Das erwartet euch im Abenteuer mit Lara Croft

Da ein uraltes Wesen die Welt bedroht, muss Lara Croft die Fragmente von Osiris wieder vereinen, um zu verhindern, dass Set, der Gott des Chaos, die gesamte Menschheit versklavt. Lara wird sich Horden untoter Gegner stellen müssen, während sie sich in einem isometrischen Abenteuer, das rasante Kämpfe mit Plattform-Elementen und Rätsellösen verbindet, durch ägyptische Gräber schwingt und sich festklammert.

Das ursprünglich 2014 erschienene Spiel kam damals durchaus gut an und hat etwa in der Gamestar eine Wertung von 85 Prozent erzielt. Dort hieß es im Fazit: „Am Ende war ich sehr angetan von Laras neuem Abenteuer, eine coole Erfahrung für zwischendurch. Dann kommt Kollege Mirco um die Ecke, bietet sich für den Koop an – und an diesem Abend wollen wir gar nicht mehr aus dem Büro, weil der Titel im Mehrspieler so ein Kracher ist, dass wir kaum vom Bildschirm loskommen. Es ist der perfekte Mix aus witzigen Momenten und anregender Gruppenknobelei, kombiniert Action mit Teamwork, Akrobatik sowie dem Sammeln von Upgrades.“

Falls ihr Lust bekommen habt, könnt ihr euch schon jetzt den Trailer zum mobilen Spiel ansehen. Sobald das neue Abenteuer von Lara Croft im App Store erhältlich ist, melden wir uns noch einmal.