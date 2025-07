Lara Croft and the Guardian of Light: Jetzt kostenlos anspielen

Falls ihr heute so gar nicht wisst, was ihr auf der Arbeit anstellen sollt, dann haben wir gute Neuigkeiten und einen passenden Vorschlag für euch. Das Anfang des Jahres erschienene Lara Croft and the Guardian of Light (App Store-Link) kann nach dem letzten Update im App Store kostenlos angespielt werden. Bisher musste der Download zwingend mit 8,99 Euro bezahlt werden.

Nach der Aktualisierung sieht es anders aus. Lara Croft and the Guardian of Light steht kostenlos für iPhone und iPad zum Download bereit und ermöglicht es euch so, die ersten beiden Level des Azteken-Abenteuers ganz unverbindlich auszuprobieren. Die folgenden zwölf Leven werden dann mit einem einzigen In-App-Kauf freigeschaltet, der mit 8,99 Euro genau so teuer wie zuvor bleibt.

Das erwartet euch in Lara Croft and the Guardian of Light

Das Konsolen-Spiel aus dem Jahr 2010 wurde für den Start auf iPhone und iPad noch einmal ordentlich aufgemotzt und für die mobilen Geräte optimiert. Nach dem 3,6 GB großen Download könnt ihr das Spiel entweder mit einer Touch-Steuerung oder einem Gamepad absolvieren. Es dürfte aber kein großes Geheimnis sein, dass das Spielerlebnis mit einem Controller deutlich angenehmer ausfällt.

In Guardian of Light kämpft, greift und schwingt sich Lara Croft mit oder ohne Begleitung durch den dichten mexikanischen Dschungel in einem isometrischen Abenteuer, das die Tomb Raider-Merkmale Abenteuer und Rätsellösung mit rasanten Kämpfen und Jump’n’Run kombiniert. Lara muss mit Fallen gespickte Tempel erforschen, giftige Sümpfe durchqueren und untote Horden besiegen. Sie muss die bösen Pläne von Xolotl, dem Gott des Todes und des Unglücks, aufhalten, bevor er die Welt in ewige Dunkelheit stürzt. Die Geschichte ist dabei nicht unbedingt ein Highlight, die Mischung aus Puzzle und Action dagegen schon.

Das Spiel ist mit einer deutschen Lokalisierung ausgestattet und sollte eine Spielzeit von mindestens fünf bis sechs Stunden bieten.