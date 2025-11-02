Die Highlights der Woche: Wo bleiben die neuen AirTags?

In dieser Woche hat Apple mal wieder das beste iPhone-Lineup aller Zeiten gefeiert. Im Rahmen der Verkündung der Quartalszahlen, mit denen Apple mal wieder neue Rekorde aufgestellt hat, freute sich Tim Cook natürlich überschwänglich. „Im September haben wir mit iPhone 17, iPhone 17 Pro und Pro Max sowie iPhone Air unsere bislang beste iPhone-Produktfamilie auf den Markt gebracht“, sagt der Apple-Boss.

Nachdem zuletzt drei neue Apple-Geräte mit dem neuen M5-Prozessor vorgestellt wurden, fragen wir uns: Was kommt denn dieses Jahr noch alles von Apple? Der November könnte tatsächlich noch einmal spannend werden.

Los geht es wohl schon in der kommenden Woche mit iOS 26.1 und den dazugehörigen Updates für die anderen Apple-Plattformen wie iPad, Apple Watch oder auch Mac. Unter anderem wird es damit neue Einstellungen für die Transparenz von Liquid Glass geben. Auch die Anbindung an Smart Watches anderer Hersteller könnte Apple gezwungenermaßen verbessern.

Aber auch neue Hardware könnte uns noch bevorstehen. Etwa ein verbesserter HomePod mini mit neuen Farben und neuen Chips für eine verbesserte Leistung. Gleiches gilt auch für die AirTags, die bei gleicher Optik die doppelte Reichweite bekommen sollen, dem U2-Chip sei Dank. Ebenfalls auf der Todo-Liste von Apple steht ein neuer Apple TV. Wenn Apple in diesem Jahr noch etwas präsentiert, dann wohl mit einer einfachen Pressemitteilung in den ersten zwei November-Wochen, so zumindest unsere Vermutung.

Rund um Philips Hue gab es in dieser Woche bereits ein Update. Mit der aktualisierten App hat der Hersteller der smarten Beleuchtung unter anderem seine Smart Home Kameras und die noch ganz neue Videotürklingel verbessert. Sie bieten jetzt eine kostenlose Ereignis-Aufzeichnung für die letzten 24 Stunden – ein Thema, das wir kommende Woche noch einmal genauer beleuchten werden – auch im Vergleich mit anderen Herstellern.

