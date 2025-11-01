Komplizierter Name: SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo

Drei Produkte für 109,99 Euro

Smart Heizen mit Zubehör von SwitchBot

So richtig kalt ist es aktuell bei uns ja nicht, in dem einen oder anderen Haushalt dürfte aber schon die Heizung eingeschaltet sein. Wenn ihr klassische Heizkörper im Einsatz habt, dann hat SwitchBot jetzt ein neues Bundle für euch auf Lager. Für 109,99 Euro (Amazon-Link) bekommt ihr ein spannendes Starter-Set, das später einfach erweitert werden kann. Der etwas sperrige Name: SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo.

Was steckt alles mit drin? Ihr bekommt ein SwitchBot Smart Heizkörperthermostat, ein praktisches Raumklima-Panel und den Matter-fähigen SwitchBot Hub Mini. Damit habt ihr alles dabei, was ihr für den Start benötigt, um einen Heizkörper smart zu steuern. Zusätzliche Thermostate gibt es für derzeit 35,99 Euro.


SwitchBot bietet smarte Funktionen ohne Abo-Gebühren

Im Gegensatz zu Anbietern wie Tado bietet SwitchBot auch smarte Extra-Funktionen ohne zusätzliche Kosten. o wird die Heizung automatisch abgesenkt, wenn niemand zu Hause ist, und Räume werden vor der Rückkehr oder vor dem Schlafengehen vorgeheizt.

Das SwitchBot Thermostat erkennt offene Fenster

Das System beinhaltet außerdem eine Fenster-Öffnung-Erkennung, die die Heizung sofort abschaltet, sobald kalte Zugluft festgestellt wird, um Energieverschwendung zu vermeiden. Mit Geofencing-Unterstützung kann das Heizen bereits auf dem Heimweg beginnen, damit es zu Hause warm ist, wenn Nutzer ankommen.

Das praktische Raumklima-Panel erklärt

Mit dem Raumklima-Panel erhaltet ihr zusätzlichen Komfort. Zunächst einmal könnt ihr die Stelle im Raum, an der die Temperatur gemessen werden soll, selbst bestimmen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn beispielsweise das Sofa vor eurem Heizkörper steht und sich dort zunächst etwas warme Luft staut.

Als zentrale Steuereinheit ermöglicht das Panel der Familie eine intuitive Temperaturregelung ohne Smartphone oder Sprachassistent. Mit einem Knopfdruck kann ein Raum sofort aufgeheizt werden. Zwei programmierbare Tasten können Smart-Home-Automationen auslösen, etwa das Schließen von Vorhängen oder das Aktivieren anderer SwitchBot Geräte.

In Kombination mit SwitchBot Hub Mini ist dieses Paket vollständig Matter-fähig. Dadurch lassen sich Thermostat und Panel in Apple Home, Google Home, Alexa und Home Assistant integrieren und per Sprachbefehl, Automationen und plattformübergreifende Kompatibilität steuern.

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

