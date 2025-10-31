Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem smarten Türschloss

Es gibt nur wenige Smart Home Geräte, die meinen Alltag wirklich merklich verändert haben. Neben der smarten Beleuchtung von Philips Hue und einer Videotürklingel ist das vor allem ein Smart Lock. Die Haustür selbst ohne Schlüssel öffnen zu können, ist einfach ein fantastischer Komfortgewinn.

Falls ihr bisher noch keine Erfahrungen mit einem Smart Lock gemacht habt, bekommt ihr heute eine neue Chance. In unserem Wochenend-Gewinnspiel verlosen wir das Aqara Smart Lock U200 inklusive Keypad im Wert von aktuell 169,99 Euro.

Es ist vielleicht nicht das schönste Smart Lock, hier sehe ich weiterhin Nuki Pro und Nuki Ultra vorne, in Sachen Funktionalität muss sich die Lösung von Aqara aber definitiv nicht verstecken. Insbesondere das Keypad punktet mit zahlreichen Funktionen, die den Alltag leichter machen.

So könnt ihr eure Haustür mit dem Aqara Smart Lock U200 nicht nur mit einer App auf dem iPhone öffnen, sondern auch das Keypad nutzen. Neben der klassischen PIN-Eingabe werden auch NFC-Karten von Aqara, euer Fingerabdruck oder dank Apple Home Key sogar euer iPhone und die Apple Watch als „Schlüssel“ erkannt. Ich nutze das Aqara Smart Lock U200 über einem Jahr im Büro und bin bislang sehr zufrieden.

Ebenfalls praktisch: Die ganze Sache lässt sich einfach nachrüsten und ist binnen weniger Minuten installiert. Die wichtigsten Funktionen haben wir auch noch einmal in einem Video für euch zusammengefasst.

So könnt ihr das Aqara Smart Lock U200 gewinnen

Wenn ihr das Aqara Smart Lock U200 gewinnen möchtet, müsst ihr einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Wie lautet das einmalige Passwort, das ich mit der Aqara-App erstellt habe?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und in unserem News-Ticker bekanntgeben.