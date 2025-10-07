Aqara U200: Smart Lock mit Keypad für nur 169,99 Euro

Während das Nuki Smart Lock Pro Maßstäbe in Sachen Design, Verarbeitung und Geschwindigkeit setzt, ist das Aqara Smart Lock U200 das wohl beste smarte Türschloss in Sachen Preis/Leistung und Funktionsumfang. Heute bekommt ihr das Bundle mit dem Keypad für einen neuen Bestpreis. Im Rahmen der Prime Deal Days werden nur 169,99 Euro (Amazon-Link) fällig. Das sind 100 Euro weniger als die unverbindliche Preisempfehlung. Vor dem Start der Aktion lag der Preisvergleich bei 191,25 Euro.

Wir nutzen das Aqara U200 nun schon seit mehr als einem Jahr bei uns im Büro und sind sehr zufrieden. Das Ding gewinnt aufgrund seiner riesigen Maße zwar keinen Schönheitspreis, es läuft aber absolut zuverlässig und dank des Keypads mit einem riesigen Funktionsumfang. Neben PIN-Codes ist der Zutritt unter anderem auch mit einem Fingerabdruck, einer NFC-Karte oder auch mit Apple Home Key möglich. In diesem Fall müsst ihr einfach nur euer iPhone oder eure Apple Watch vor der Keypad halten, um das Smart Lock zu öffnen. Besonders spannend ist das im Winter, wenn man Handschuhe trägt. Für 169,99 Euro ist dieser Funktionsumfang wirklich unschlagbar.

Das Aqara Smart Lock U200 im Video

Auch die Installation ist denkbar einfach. Ihr steckt einen Schlüssel innen an die Tür und klebt dann die Halterung des U200 auf. Der Schlüssel wird dann einfach vom Smart Lock gedreht. Das Keypad wird im Außenbereich angebracht, entweder mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben. Während das Smart Lock mit einem Akku betrieben wird, kommen beim Keypad Batterien zum Einsatz.

Gibt es Schwachstellen? Neben dem nicht ganz so kompakten Design ist hier vor allem die App zu nennen. In der deutschen Umsetzung gibt es immer noch Schaltflächen, bei denen der Text zu lang ist. Das sind Feinheiten, um die sich Aqara bisher nicht gekümmert hat – wobei man die App im regulären Betrieb eigentlich eh nicht öffnet. Viel schlimmer finde ich, dass immer noch kein Auto-Unlock integriert wurde. Immerhin: Die Fernsteuerung lässt sich dank Matter over Thread und einem Apple TV oder HomePod auch ohne einen Aqara-Hub realisieren.