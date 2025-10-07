Die besten Rabatte von Tineco am Amazon Prime Day

Anzeige. Amazon hat zur Rabattschlacht geladen und auch der uns bestens bekannte Anbieter Tineco ist mit zahlreichen Haushaltsreinigern mit am Start. Mit dabei ist auch mein aktuell liebster Wischsauger, den ich nach meinem Test täglich im Einsatz habe – und mit dem ich immer noch super zufrieden bin. Wer etwas preiswerter einkaufen möchte, findet bei Tineco die passenden Modelle. Diese Deals sind mit dabei:

Mein aktueller Favorit: Der Tineco Floor One S9 Artist

Ich habe meinen Testbericht zum Tineco Floor One S9 Artist mit 91 von 100 Punkten abgeschlossen und vermisse lediglich ein Feature: eine frontseitige Beleuchtung. Davon ab liefert der S9 Artist bei der Reinigung besonders gut ab, zudem gefällt mir das futuristische Design ziemlich gut. Die Handhabung ist einfach, die lange Laufzeit positiv und das Display gut ablesbar.

Mit nur 12,85 Zentimetern kannst du dank 180-Grad-Lay-Flat-Design auch unter Möbeln flach reinigen, um auch die letzte Ecke zu erreichen. Die SmoothDrive-Technologie sorgt dafür, dass der Wischsauger wendig ist und sich leicht bewegen lässt. Da es eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten gibt, kannst du auch größere Räume zuverlässig reinigen. Der eingebaute iLoop Smart Sensor erkennt den Grad der Verschmutzung und passt die Saugleistung und Wasserzufuhr entsprechend an. Darüber hinaus verheddern sich keine Haare, sodass der Sauger auch für Haushalte mit Tieren geeignet ist.

Ich bin absoluter Fan von Wischsaugern, da sie so einfach zu handhaben sind. In der Station erfolgt anschließend die Selbstreinigung sowie das Trocknen der Bürste mit heißer Luft. Am Prime Day bekommst du den Tineco Floor One S9 Artist so günstig wie noch nie und bezahlst nur 569 Euro statt 799 Euro.

Angebot Tineco Floor One S9 Artist Stilvoller Nass Trockensauger, 22kPa Nasssauger, 360°... Elegantes und ästhetisches Design: S9 Artist Waschsauger ist von der Aurora Borealis inspiriert, vereint die Himmelstöne mit leuchtenden...

Unerreichte 22 kPa Saugkraft und 50 Minuten Laufzeit: Erleben Sie eine tiefgehende Reinigung mit branchenführender Saugleistung und verlängerter...

Tineco Floor One S7 Stretch Steam: Mit Dampf gegen hartnäckige Flecken

In deinem Haushalt gibt es besonders hartnäckige Flecken, die eine Sonderbehandlung benötigen? Dann schau dir den Tineco Floor One S7 Stretch Steam an, der mit 160 Grad heißem Dampf hartnäckigen Schmutz löst. Des Weiteren gibt es auch hier den 180-Grad-Lay-Flat-Mechanismus, den smarten iLoop-Sensor sowie eine heiße Selbstreinigung in der Station. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 80 Minuten, allerdings verringert sie sich auf 30 Minuten, wenn man den Dampf nutzt.

Da ich zum Beispiel sehr viel Parkett habe, verzichte ich auf eine solche heiße Dampfreinigung. Wenn du hingegen viele Fliesen im Einsatz hast, ist der Tineco Floor One S7 Stretch Steam eine gute Wahl. Am Prime Day kannst du ordentlich sparen, denn der Preis ist von 699 Euro auf nur 589 Euro gefallen – günstiger gab es dieses Modell noch nicht.

Angebot Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Nass Trockensauger 160 °C HyperSteam... 160 °C HyperSteam-Technologie: Erhitzt Dampf auf bis zu 160 °C und stellt sicher, dass die Austrittstemperatur nicht unter 99 °C fällt. Der...

180°-Lay-Flat design: Der Waschsauger Erreicht mühelos tiefliegende Bereiche und ermöglicht die Reinigung von verstecktem Staub in Höhen von nur...

Tineco Floor One Stretch S6: Für den kleinen Geldbeutel

Du möchtest auf die Vorteile eines Wischsaugers nicht verzichten, willst aber kein Vermögen ausgeben? Dann ist der Tineco Floor One Stretch S6 das richtige Modell für dich. Auch hier ist das Flachdesign mit dabei, wobei der S6 mit 13 Zentimetern etwas höher ist als die anderen Modelle. Eine 3-seitige Kantenreinigung ist mit an Bord, ebenso die FlashDry-Selbstreinigung innerhalb von 5 Minuten. Die Saugkraft ist nicht ganz so hoch, zudem ist die Laufzeit mit 40 Minuten geringer.

Letztendlich ist der Preis aber besonders spannend, denn du bezahlst aktuell nur 329 Euro statt 499 Euro.

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 180°-Flachdesign Saugwischer 13cm... Neigung bis zu 180 ° für die Reinigung aller versteckten Bereiche: Der Hauptkörper lässt sich leicht und vollständig bis zu 180 º biegen,...

Tineco Hyperstretch Technology: Dank dieser Technologie kann FLOOR ONE STRETCH S6 auf nur 13 cm komprimiert werden, um mühelos Staub unter Betten und...

Tineco Pure One S70: Kabelloses Staubsaugen mit Stil

Der Tineco Pure One S70 ist ein kabelloser Staubsauger, der eine leistungsstarke Saugleistung mit einem eleganten, modernen Design vereint. Als Premium-Staubsauger ausgezeichnet, gibt es 200 AW Saugkraft sowie ein grünes Licht auf der Front, das Staub besser sichtbar macht. Mit dabei sind ein 6-stufiges Filtersystem, eine ZeroTangle-Bürste, weiteres Zubehör und ein knickbares Rohr, um auch bequem unter Möbeln zu saugen. Der S70 lässt sich zudem schnell zum Handstaubsauger umbauen.

Die Akkuleistung von bis zu 70 Minuten sagt mir besonders zu, denn so kann man in einem Durchgang das ganze Haus sauber machen. Über das Display hast du den Akkustand stets im Blick und kannst auch den Modus wechseln.

Der Premium-Sauger Tineco Pure One S70 kostet am Prime Day nur 399 Euro statt 499 Euro.

Angebot Tineco Pure ONE S70 Akku Staubsauger, 200 AW, LED, 3DSense Pro Reinigungssystem, bis... 200 AW starke Saugleistung & ClogLess-System – Entfernt mühelos Staub, Schmutz und Tierhaare von Hartböden und hochflorigen Teppichen. Das...

3DSense Pro Reinigungssystem - DustSense für präzise Stauberkennung und passt die Saugleistung automatisch an, LightSense für Sichtbarkeit...

Tineco Carpet One Cruiser: Für Teppiche und Polstermöbel

Damit im Wohnzimmer nicht nur der Boden blitzblank ist, sondern auch die Couch oder der Sessel, kannst du mit dem Tineco Carpet One Cruiser diese reinigen. Dank Heißwasser-Technologie in Kombination mit starker Saugkraft und intelligenter Steuerung entfernt er selbst hartnäckigen Schmutz, Flecken und Bakterien zuverlässig. Mit einer Leistung von 130 Watt dringt der Cruiser tief in die Fasern ein und sorgt für gründliche Sauberkeit. Mit der SmoothPower-Technologie sorgt Tineco mit bidirektionalen Hilfsrädern für eine besonders einfache Führung auf allen Teppicharten.

Besonders clever: Mit einer Handbürste kannst du auch Treppen und Sofas reinigen. Zudem gibt es eine Selbstreinigung in der Station, die mit heißem Wasser erfolgt. Ich habe mit dem Vorgänger meine Couch gereinigt und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Der Tineco Carpet One Cruiser kostet am Prime Day nur 529 Euro statt 699 Euro.