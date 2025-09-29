Apple Watch SE 3 vs. Series 11: Welche lohnt sich mehr?

Die Apple Watch SE 3 startet ab 269 Euro und ist damit der günstige Einstieg in die Welt der Apple Watches. Ab 449 Euro gibt es dagegen die neue Apple Watch Series 11. Doch was bekommt man für die 180 Euro mehr? Und lohnt sich der Aufpreis wirklich?
|Apple Watch SE 3
|Apple Watch Series 11
|Gleiches Design wie die Apple Watch 4,5 und 6
|Neues Design mit einem dünneren Gehäuse, Display mit abgerundeten Kanten und einem größeren Seitenverhältnis sowie einer Glasscheibe, die weiter über die Seiten hinausragt.
|40mm oder 44mm
|42mm oder 46mm
|Aluminium-Gehäuse
|Aluminium- oder Titan-Gehäuse
|IP6X Staub-resistent
|Ion-X Glas
|Ion-X-Glas (Aluminium) oder Saphirglas (Titan)
|Dicker Ränder ums Display
|Dünne Ränder ums Display
40mm: 1,57 Zoll Display
|42mm: 1,79 Zoll Display
46mm: 1,99 Zoll Display
|LTPO Display
|LTPO3-Display (höhere Bildwiederholfrequenz im Always-On-Modus)
|Weitwinkel-OLED (bis zu 40 % heller bei seitlicher Betrachtung)
|40mm: 324 x 394 Pixel, 759 mm²
44mm: 368 x 448 Pixel, 977 mm²
|42mm: 374 x 446 Pixel, 989 mm²
46mm: 416 x 496 Pixel, 1.220 mm²
|Bis zu 1.000 Nits Helligkeit
|Bis zu 2.000 Nits Helligkeit
|Optischer Herzsensor der zweiten Generation
|Optischer Herzsensor der dritten Generation
|Blutsauerstoffsensor und Blutsauerstoff-App
|EKG-App
|Bluthochdruck Mitteilungen
|Zyklusprotokoll mit rückblickenden Ovulationsschätzungen
|Wassertemperatur Sensor
|Tiefenmesser bis 6 m
|Wassertemperatur Sensor
|Oceanic+ App zum Schnorcheln
|Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation
|Mit iPhone finden
|Präzise Ortung für das iPhone, mit Angabe von Entfernung und Richtung sowie visueller, haptischer und akustischer Führung zum verlegten iPhone
|Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit
|Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit
|Bis zu 32 Stunden im Stromsparmodus
|Bis zu 38 Stunden im Stromsparmodus
|0 bis 80 Prozent in 45 Minuten
|0 bis 80 Prozent in 30 Minuten
|Mitternacht und Polarstern
|
Aluminium: Diamantschwarz, Space Grau, Silber, Roségold
Titan: Schiefer, Gold, Natur
SE 3: Günstig, aber erstaunlich gut ausgestattet
Die Apple Watch SE 3 wurde als preiswerte Alternative entwickelt, bietet aber inzwischen viele Funktionen, die man früher nur in den teureren Modellen bekam. Mit an Bord sind:
- Always-On-Display
- Körpertemperaturmessung
- Schlafapnoe-Erkennung
- 5G bei Cellular-Modellen
- Schnellladen
- 64 GB Speicher
- S10-Chip
Damit ist die SE 3 für die meisten Nutzer und Nutzerinnen völlig ausreichend, besonders, wenn man nicht jeden Gesundheitswert auf die Nachkommastelle genau braucht.
Series 11: Mehr Technik, mehr Display, mehr Auswahl
Die Series 11 ist nur ein leichtes Upgrade zur Series 10, bringt aber:
- größeres, helleres Display
- robusteres Glas
- EKG- und Blutsauerstoffmessung
- Bluthochdruck Mitteilungen
- mehr Gehäusefarben und Materialien
- etwas bessere Akkulaufzeit
Wer ein schickes Design will oder auf fortgeschrittene Gesundheitsfunktionen Wert legt, wird mit der Series 11 glücklicher. Vorausgesetzt, der Preis ist kein Hindernis.
Für wen lohnt sich welches Modell?
- Apple Watch SE 3: Ideal für Einsteiger, Kinder, Senioren oder alle, die einfach eine solide Smartwatch mit Top-Basisausstattung suchen.
- Apple Watch Series 11: Die richtige Wahl für alle, die das Maximum aus ihrer Uhr herausholen wollen, vor allem beim Thema Gesundheit und Design.
Beide Modelle sind dank des neuen S10-Chips zukunftssicher und bieten ein gutes Gesamtpaket. Es kommt also ganz darauf an, was dir wichtig ist – Preis oder Premium?