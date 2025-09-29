Apple Watch SE 3 vs. Series 11: Welche lohnt sich mehr?

Die Apple Watch SE 3 startet ab 269 Euro und ist damit der günstige Einstieg in die Welt der Apple Watches. Ab 449 Euro gibt es dagegen die neue Apple Watch Series 11. Doch was bekommt man für die 180 Euro mehr? Und lohnt sich der Aufpreis wirklich?

Apple Watch SE 3 Apple Watch Series 11 Gleiches Design wie die Apple Watch 4,5 und 6 Neues Design mit einem dünneren Gehäuse, Display mit abgerundeten Kanten und einem größeren Seitenverhältnis sowie einer Glasscheibe, die weiter über die Seiten hinausragt. 40mm oder 44mm 42mm oder 46mm Aluminium-Gehäuse Aluminium- oder Titan-Gehäuse IP6X Staub-resistent Ion-X Glas Ion-X-Glas (Aluminium) oder Saphirglas (Titan) Dicker Ränder ums Display Dünne Ränder ums Display 40mm: 1,57 Zoll Display

44mm: 1,78 Zoll Display 42mm: 1,79 Zoll Display

46mm: 1,99 Zoll Display LTPO Display LTPO3-Display (höhere Bildwiederholfrequenz im Always-On-Modus) Weitwinkel-OLED (bis zu 40 % heller bei seitlicher Betrachtung) 40mm: 324 x 394 Pixel, 759 mm²

44mm: 368 x 448 Pixel, 977 mm² 42mm: 374 x 446 Pixel, 989 mm²

46mm: 416 x 496 Pixel, 1.220 mm² Bis zu 1.000 Nits Helligkeit Bis zu 2.000 Nits Helligkeit Optischer Herzsensor der zweiten Generation Optischer Herzsensor der dritten Generation Blutsauerstoffsensor und Blutsauerstoff-App EKG-App Bluthochdruck Mit­teilungen Zyklus­protokoll mit rück­blickenden Ovulations­schätzungen Zyklus­protokoll mit rück­blickenden Ovulations­schätzungen Wasser­tempe­ratur Sensor Tiefen­messer bis 6 m Wasser­tempe­ratur Sensor Oceanic+ App zum Schnorcheln Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation Mit iPhone finden Präzise Ortung für das iPhone, mit Angabe von Entfernung und Richtung sowie visueller, haptischer und akustischer Führung zum verlegten iPhone Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit Bis zu 32 Stunden im Strom­spar­modus Bis zu 38 Stunden im Strom­spar­modus 0 bis 80 Prozent in 45 Minuten 0 bis 80 Prozent in 30 Minuten Mitternacht und Polarstern Aluminium: Diamantschwarz, Space Grau, Silber, Roségold Titan: Schiefer, Gold, Natur

SE 3: Günstig, aber erstaunlich gut ausgestattet

Die Apple Watch SE 3 wurde als preiswerte Alternative entwickelt, bietet aber inzwischen viele Funktionen, die man früher nur in den teureren Modellen bekam. Mit an Bord sind:

Always-On-Display

Körpertemperaturmessung

Schlafapnoe-Erkennung

5G bei Cellular-Modellen

Schnellladen

64 GB Speicher

S10-Chip

Damit ist die SE 3 für die meisten Nutzer und Nutzerinnen völlig ausreichend, besonders, wenn man nicht jeden Gesundheitswert auf die Nachkommastelle genau braucht.

Series 11: Mehr Technik, mehr Display, mehr Auswahl

Die Series 11 ist nur ein leichtes Upgrade zur Series 10, bringt aber:

größeres, helleres Display

robusteres Glas

EKG- und Blutsauerstoffmessung

Bluthochdruck Mit­teilungen

mehr Gehäusefarben und Materialien

etwas bessere Akkulaufzeit

Wer ein schickes Design will oder auf fortgeschrittene Gesundheitsfunktionen Wert legt, wird mit der Series 11 glücklicher. Vorausgesetzt, der Preis ist kein Hindernis.

Für wen lohnt sich welches Modell?

Apple Watch SE 3: Ideal für Einsteiger, Kinder, Senioren oder alle, die einfach eine solide Smartwatch mit Top-Basisausstattung suchen.

Ideal für Einsteiger, Kinder, Senioren oder alle, die einfach eine solide Smartwatch mit Top-Basisausstattung suchen. Apple Watch Series 11: Die richtige Wahl für alle, die das Maximum aus ihrer Uhr herausholen wollen, vor allem beim Thema Gesundheit und Design.

Beide Modelle sind dank des neuen S10-Chips zukunftssicher und bieten ein gutes Gesamtpaket. Es kommt also ganz darauf an, was dir wichtig ist – Preis oder Premium?