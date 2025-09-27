Neue SwitchBot Türklingel mit Empfänger-Display startet für 129,99 Euro

Mittlerweile gibt es etliche Videotürklingeln auf dem Markt, auf eine bin ich besonders gespannt: Die Hue Secure Video Doorbell. Okay, ich bin ja auch ein kleiner Hue-Freak, aber die ersten Eindrücke mit der direkten Zigbee-Anbindung an die Lampen waren schon beeindruckend. Auf ein anderes, aber ebenso spannendes Konzept setzt SwitchBot mit seiner neuen WLAN-Türklingel.

Das unter dem eingängigen Namen „SwitchBot WLAN Türklingel mit Kamera“ gelistete Produkt ist ab sofort für 129,99 Euro (Amazon-Link) verfügbar und kommt mit einem externen Display, das ihr einfach als Empfänger im Haus nutzen könnt. So seht ihr auch ohne einen Blick auf das Smartphone, wer denn gerade vor der Tür steht.

Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Andere Hersteller bieten solche Optionen auch, beispielsweise Eufy mit seinem Display. Oder eben mit einer direkten Anbindung an Amazon Alexa. Dafür ist aber der Kauf von zusätzlicher Hardware notwendig, was bei SwitchBot entfällt.

SwitchBot Türklingel punktet mit lokaler Verbindung und Speicherung

Das 4,3 Zoll große Display dient gleichzeitig als Türgong und ermöglicht dank eingebauter Mikrofone auch eine direkte Kommunikation mit dem Besuch vor der Tür. Zudem kann das Display Informationen wie Uhrzeit, Datum oder Wetter anzeigen und ermöglicht auch einen Zugriff auf gespeicherte Video-Ereignisse. Diese werden auf Wunsch lokal auf einer SD-Karte im Display gespeichert. Und falls ihr auf ein Smart Lock von SwitchBot setzt, könnt ihr dieses über das Display direkt öffnen.

Was besonders spannend ist: Das Display baut eine direkte WLAN-Verbindung zur Türklingel auf. Selbst bei einem Ausfall von Strom oder Internet funktioniert die ganze Geschichte also auch noch. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch über die SwitchBot-App auf eurem iPhone oder iPad auf die Videotürklingel zugreifen.

Die Türklingel selbst bietet eine 2K-Ultra-HD-Auflösung, Nachtsicht in Farbe sowie einen 165 Grad Weitwinkel. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch noch die SwitchBot Doorbell Touch erscheinen, die auch ein Zahlenfeld und einen Fingerabdrucksensor bietet. Interessant ist das dann aber wirklich nur mit einem Smart Lock von SwitchBot.