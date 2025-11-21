Der Winter kann kommen: Thermostate mit Matter over Thread

Es ist wieder richtig kalt geworden in Deutschland, der Winter ist da. Selbst bei uns in Bochum waren es heute Morgen -2 Grad. Keine Frage: Da muss die Heizung eingeschaltet werden. Wenn ihr möglichst zukunftssicher unterwegs sein wollt, dann setzt ihr auf Heizkörper-Thermostate mit Matter over Thread. Davon gibt es bei Amazon derzeit einige im Angebot, so dass ihr die freie Auswahl habt.

Das sind die Voraussetzungen

Die allermeisten Heizkörper-Thermostate mit Matter over Thread bieten auch eine direkte Bluetooth-Verbindung, um direkt mit dem iPhone gesteuert zu werden. Gerade für Funktionen wie die automatische Steuerung anhand der Anwesenheit oder auch die Fernsteuerung ist ein Thread Border Router erforderlich. In der Apple-Welt ist das zum Beispiel ein HomePod (mini) oder ein halbwegs aktueller Apple TV.

Diese Matter-Thermostate gibt es am Black Friday günstiger

Das optisch wohl modernste Heizkörper-Thermostat mit Matter over Thread stammt von Tado. Dabei dürft ihr euch nicht von den Abos und Extra-Kosten ablenken lassen, die Tado über seine eigene App anbietet. Dank Thread ist eine direkte Verbindung mit Apple Home oder einer anderen geeigneten Smart Home Plattform eurer Wahl möglich. Das Tado X Thermostat punktet mit einem guten Display, einem einfachen Drehrad und einem sehr leisen Motor. Aktuell für 51,99 Euro (Amazon-Link) im Angebot.

Angebot tado° Smartes Heizkörperthermostat X, Heizungssteuerung per App und Smart Speaker... SPART ENERGIE UND KOSTEN: Mit dem intelligenten Heizungsthermostat X von tado°, dem Experten für smartes Heizen, sparen User im Schnitt 22 Prozent...

EINFACHE DIY-INSTALLATION, AUCH OFFLINE: Dank der enthaltenen Adapter passt das Thermostat auf fast alle Heizkörperventile, wobei die robuste...

Noch ein bisschen günstiger ist man bei Eve unterwegs. Das Eve Thermo mit Matter kostet derzeit nur 49,99 Euro (Amazon-Link), im 4er-Set wird es sogar noch etwas günstiger. Das Gehäuse ist relativ einfach gestaltet, aber komplett weiß. Die Temperatur wird auf einem einfachen Display angezeigt und kann über kleine Touch-Pfeile angepasst werden.

Angebot Eve Thermo (Matter): Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display, Heizkosten sparen,... Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von unterwegs steuern.

Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit und automatisch pausierend, während gelüftet...

Bosch setzt eigentlich auf ein eigenes Smart Home System, bietet sein Heizkörper-Thermostat aber ebenfalls mit Matter over Thread und derzeit stark reduziert für ebenfalls 49,99 Euro (Amazon-Link) an. Optisch ziemlich modern gestaltet, aber nicht ganz so kompakt wie das Tado X.

Angebot Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II [+M], smartes Thermostat, Flexible Nutzung... Smarte Temperatur-Regelung: Heizungsthermostat sorgt für raumgenaue und individuell einstellbare Wohlfühltemperatur, deren Werte in der App...

Energie sparen: Smartes Thermostat heizt nur nach individuellem Bedarf und kann über Zeitprogramme, Heizpläne, Szenarien und clevere Dienste...

Einen Neueinsteiger gibt es derzeit besonders günstig. Mit dem Gutscheincode AQARAW600 bekommt ihr das neue Aqara W600 für nur 42,49 Euro (Amazon-Link). Das Heizkörper-Thermostat ist neben Zigbee auch mit Matter over Thread ausgestattet und kommt in einem ganz klassischen Design daher. Bisher haben wir dieses neue Modell noch nicht selbst ausprobiert.