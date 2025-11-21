Black Friday bei Apple startet am 28. November: Lohnt sich das?

Während Amazon und andere Händler den Black Friday nutzen, um ordentliche Rabatte anzubieten, gibt es bei Apple mal wieder keinen echten Deal. Dennoch will auch Apple am Black Friday mitmischen und läutet das kommende Shopping-Event mit dem Slogan „Der Countdown läuft.“ ein. Abermals gibt es keine echten Rabatte auf Apple-Produkte, sondern lediglich eine Dreingabe einer Guthabenkarte in Höhe von bis zu 200 Euro.

Black Friday bei Apple

Darüber hinaus gilt die Aktion nur für die ausgeschriebenen Aktionsprodukte, bei denen die neuen iPhone 17-Modelle als auch das iPad Pro ausgeschlossen sind. Je nach Warenwert ist die Höhe der Guthabenkarte gestaffelt:

iPhone 16/16 Plus : 60 Euro Apple Gift Card

: 60 Euro Apple Gift Card iPhone 16e : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card 13″ MacBook Air : 140 Euro Apple Gift Card

: 140 Euro Apple Gift Card 15″ MacBook Air : 160 Euro Apple Gift Card

: 160 Euro Apple Gift Card 14″/16″ MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max : 200 Euro Apple Gift Card

: 200 Euro Apple Gift Card Mac mini : 80 Euro Apple Gift Card

: 80 Euro Apple Gift Card iMac : 120 Euro Apple Gift Card

: 120 Euro Apple Gift Card 11″/13″ iPad Air : 80 Euro Apple Gift Card

: 80 Euro Apple Gift Card iPad & iPad mini : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Apple Watch SE 3 & 11 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card AirPods 4 & AirPods 4 mit ANC : 20 Euro Apple Gift Card

: 20 Euro Apple Gift Card AirPods Pro 3 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card AirPods Max : 60 Euro Apple Gift Card

: 60 Euro Apple Gift Card Apple TV 4K : 20 Euro Apple Gift Card

: 20 Euro Apple Gift Card HomePod : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Beats Studio Pro, Solo 4, Studio Buds+ & Powerbeats Pro 2 : 40 Euro Apple Gift Card

: 40 Euro Apple Gift Card Beats Pill : 20 Euro Apple Gift Card

: 20 Euro Apple Gift Card Magic Keyboard Folio für iPad (A16), Magic Keyboard für 11” iPad Air, Magic Keyboard für 13” iPad Air & Apple Pencil Pro: 20 Euro Apple Gift Card

Lohnen sich die Angebote überhaupt?

Größtenteils leider nein. Abgesehen davon, dass es keine echten Rabatte sondern nur eine Geschenkkarte dazu gibt, kann man bei anderen Händlern richtig sparen. Unter anderem bietet Amazon alle genannten Beats-Kopfhörer und Lautsprecher mit echtem Rabatt an, außerdem ist das MacBook Air schon über 220 Euro günstiger erhältlich.

Ein Preisvergleich ist immer ratsam. Die Geschenkkarte, die nur beim teuren MacBook Pro den vollen Wert von 200 Euro erreicht, lässt sich für spätere Hardware-Käufe als auch für digitale Güter einsetzen. Echte Rabatte sind oftmals deutlich beliebter, da sie sofort das Portemonnaie entlasten.

Online als auch lokal möglich

Wenn du ein qualifiziertes Produkt aus der Liste zwischen dem 28. November und 1. Dezember 2025 kaufst, bekommst du die Geschenkkarte dazu. Das Angebot gilt nicht nur im Apple Online Store, sondern auch in den 16 Ladengeschäften in Deutschland.