Perfekt für Weihnachten: Toniebox 2 und Tigerbox jetzt günstiger kaufen

Vor gut zwei Monaten ist die Toniebox der zweiten Generation auf den Markt gekommen. Am ursprünglichen Konzept mit den Hörspiel-Figuren hat sich nichts geändert, dafür gibt es viele Verbesserungen und mit den Tonieplay Games auch neue, interaktive Möglichkeiten. Aktuell gab ihr zum ersten Mal die Gelegenheit, die Toniebox 2 merklich günstiger zu bestellen.

Das sind die besten Toniebox-Bundles in der Black Friday Woche

Normalerweise kostet der Kinder-Lautsprecher ohne weiteres Zubehör 109,99 Euro. Gerade für Einsteiger ist zum Start in die Tonies-Welt aber durchaus ein Bundle mit zumindest einer Figur eine sinnvolle Sache. Und genau hier kommt die Black Friday Woche von Amazon ins Spiel. Ihr könnt die Toniebox 2 in verschiedenen Farben mit einer Tonie-Figur im Wert von rund 15 Euro für 104,54 Euro bestellen. Darüber hinaus gibt es auch Bundles mit zwei Figuren für 110,49 Euro. Alle Angebote könnt ihr auf dieser Aktionsseite entdecken.

Angebot tonies Toniebox 2 Bundle Incl. 1 Tonie: Schlummerbande Schlummerschaf im Zauberwald,... FÜR SELBSTSTÄNDIGES SPIEL GEMACHT: Mit kinderfreundlichen, intuitiven Bedienelementen lässt die Toniebox 2 Kinder Geschichten, Lieder und Spiele...

WÄCHST MIT DEN KINDERN: Für 1–9+ Jahre entwickelt, ist die Toniebox 2 robust gebaut und bietet Hunderte Tonies und Tonieplay-Spiele für...

Falls ihr bereits genug Tonies zuhause habt, könnt ihr die Toniebox 2 auch in einem Play-Bundle mit dem für die Tonieplay Games notwendigen Controller kaufen. Alle Bundles findet ihr auf dieser Aktionsseite. Für 114,74 Euro bekommt ihr die Toniebox 2 zusammen mit einem Controller und einem Paw Patrol Spiel.

Angebot tonies Toniebox 2 Tonieplay Bundle Incl. 1 Tonieplay Spiel + Controller: Paw Patrol,... FÜR SELBSTSTÄNDIGES SPIEL GEMACHT: Mit kinderfreundlichen, intuitiven Bedienelementen lässt die Toniebox 2 Kinder Geschichten, Lieder und Spiele...

Genau dieses Spiel habe ich auch zusammen mit meinem Sohn ausprobiert. Die ersten Eindrücke mit der Toniebox 2 haben wir im folgenden Video für euch festgehalten. Mittlerweile sind einige Details aus dem Video allerdings etwas überholt, denn seit vorgestern sind die neuen Bluetooth Kopfhörer für die Toniebox 2 erhältlich. Ihr könnt sie für 39,99 Euro zum Beispiel bei MediaMarkt bestellen.

Die besten Angebote rund um die Tigerbox Touch und Tigerbox Mini

Mein 7 Jahre alter Sohn ist dann aber doch bei der Tigerbox Touch Plus geblieben, dort hat er mit dem rund 8 Euro pro Monat teuren Streaming-Abo einfach viel mehr Auswahl und kann sich jederzeit die Geschichten aussuchen, die ihm gut gefallen. Auch bei dem Kinder-Lautsprecher mit Display sind die Preise wieder gefallen, zwei Farben erhaltet ihr derzeit für unter 100 Euro. Unter anderem die neue Special Edition im neuen „Royal Sun“.

Angebot tigermedia tigerbox Touch Plus Royal Sun dunkelblau | Streaming-Hörbox für Kinder |... DIE SMARTE HÖRBOX FÜR KINDER: Die tigerbox TOUCH PLUS ist das moderne Kinder Radio mit großem Farb-Touchdisplay, sattem Stereo-Klang, Nachtlicht...

DURCHDACHTE FEATURES: Altersfilter, Sleeptimer, individuelle Nutzungsdauer und Zeitfenster sowie LED-Leiste machen die Hörspielbox zum flexiblen...

Auch die neue Tigerbox Mini ist bereits reduziert erhältlich, hier fällt der Preis von ebenfalls 129,99 Euro auf nur noch 89,99 Euro – zumindest für das grüne Drachen-Modell. Für die anderen Farbvarianten ist auf den jeweiligen Produktseiten ein Coupon hinterlegt, der den Preis auf rund 95 Euro reduziert. Mein kurzes Fazit: Die Idee der Tigerbox Mini ist klasse, vor allem wenn im Haushalt schon eine Tigerbox Touch genutzt wird. Der für kleinere Kinder gedachte Lautsprecher hat aber noch Software-Feintuning nötig. Auch hier haben wir bereits Eindrücke in einem Video für euch zusammengefasst.