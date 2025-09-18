Seit Montag ist die neue Toniebox 2 erhältlich, rund neun Jahre nach dem Start der ersten Generation. In den vergangenen Jahren hat der Lautsprecher mit den Figuren die Kinderzimmer erobert, nun ist es Zeit für ein großes Update. Was die zweite Generation alles kann und was es mit den Tonieplay-Spielen auf sich hat, das erklären wir euch in diesem Artikel. Zudem findet ihr etwas weiter unten auch ein Video, das ich extra mit meinem Sohn für euch angefertigt habe.

Die Toniebox 2 inklusive des Play-Starter-Sets mit einem Paw Patrol Spiel haben wir am Montag bei MediaMarkt für 139,99 Euro gekauft. Ohne Tonieplay könnt ihr die Toniebox 2 auch schon bei Amazon bestellen. Ich hätte gerne etwas mehr Zeit zum Testen der neuen Box gehabt, leider ist der Kontakt zu Tonies in den letzten Monaten komplett eingefroren, da die Presse-Ansprechpartnerin ausgetauscht wurde. So ist dann am Ende eine schnelle Nummer draus geworden, ein erster Eindruck.

Die Toniebox 2 im Vergleich zur ersten Generation

Bevor wir zu Tonieplay kommen, wollen wir uns zunächst einmal ansehen, wie sich die Toniebox 2 selbst schlägt. Der Kinder-Lautsprecher ist in vier Farben erhältlich, neben dem ikonischen Rot auch in Mondgrau, Himmelblau und Rosa. Das Design hat sich dabei nur punktuell verändert, die Toniebox wird weiterhin sofort als solche erkannt.

Insgesamt wirkt die Toniebox 2 jetzt modern und erwachsen. Sie hat abgerundete Ecken, ist deutlich besser gepolstert und verfügt über einen LED-Ring. Dieser kann nicht nur bunt leuchten, sondern auch diverse Aufgaben erfüllen.

In Verbindung mit der Tonies-App kann der LED-Ring beispielsweise als Sonnenaufgangswecker oder im Gute-Nacht-Modus mit Sleep-Timer und Nachtlicht verwendet werden. Das alles ist mit der ersten Generation nicht möglich.

Ebenfalls stark verbessert wurde der Klang. Die Toniebox 2 klingt viel kräftiger und ansprechender als ihr Vorgänger. Das wird den Kindern zwar egal sein, für die erwachsenen Mithörenden ist es allerdings eine Wohltat. Natürlich können alle alten Figuren weiter verwendet werden.

Zudem wird die Toniebox 2 jetzt nicht mehr auf die bekannte Ladestation gestellt, sondern per USB-C mit Strom versorgt. Das ist vor allem unterwegs praktisch, wenn der bis zu 10 Stunden ausdauernde Akku nicht mehr kann. Mal eben mit einer Powerbank aufladen? Absolut kein Problem.

Super kurzes USB-C-Kabel, kein Netzteil und noch keine Kopfhörer

Rund um die Stromversorgung habe ich aber deutliche Kritikpunkte. Im Lieferumfang der Toniebox 2 ist ein nur 22 Zentimeter kurzes USB-C-Kabel enthalten. Wohl nur so konnte eine offizielle Altersempfehlung von einem Jahr erreicht werden. In der Praxis ist dieses Kabel natürlich viel zu kurz. Ebenfalls schade: Das Kabel hat nicht die passende Farbe zur Toniebox, sondern ist immer rot-weiß.

Aus meiner Sicht echt übel: Es ist kein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Natürlich ist die Chance hoch, dass irgendwo im Haus ein USB-C-Stecker zum Aufladen frei ist. Fürs Kind ist ein eigenes Ladegerät aus meiner Sicht aber ein absolutes Muss. Das Netzteil mit einem ein Meter langen Kabel wird im Tonies-Shop übrigens für 16,99 Euro verkauft.

Eine andere wichtige Funktion ist noch gar nicht fertig: Die Unterstützung für Kopfhörer. Ein Audio-Ausgang hat die Toniebox 2 nicht mehr und der USB-C-Anschluss liefert noch kein Audio-Signal. Später soll man auch Bluetooth-Kopfhörer koppeln können, hier müssen wir allerdings ebenfalls noch auf ein Software-Update warten.

Die ersten Eindrücke der Tonieplay Games

Zusammen mit meinem Sohn habe ich auch schon das erste Tonieplay Spiel ausprobiert, eine der großen Neuerungen der Toniebox 2. Der Controller in Form eines Drehknopfs gehört zum erweiterten Starterset, kann aber auch einzeln nachgekauft werden. Die Spiele selbst kosten zwischen 20 und 25 Euro und beinhalten immer eine Disc, die auf die Toniebox 2 gelegt wird. Im von uns getesteten Paw Patrol Spiel gibt es zudem sechs hochwertige Spielkarten und einen Spielplan.

Die Idee ist ziemlich simpel, funktioniert für die Kinder aber ganz ohne Bildschirm: Über den Drehknopf kann man Entscheidungen treffen oder Aktionen durchführen. Im Paw Patrol Spiel muss man beispielsweise Helden auswählen, Dinge finden oder kleine Aktionen ausführen. Dabei werden die Kinder von der interaktiven Hörgeschichte immer wieder direkt angesprochen.

Das Paw Patrol Spiel bietet zehn Missionen, die jeweils rund zehn bis zwölf Minuten dauern. Als Altersempfehlung sind drei Jahre angegeben, was mein sechsjähriger Sohn und ich auch so unterschreiben würden.

Der Wiederspielwert ist bei diesem Spiel wohl nicht ganz so hoch, umso gespannter sind wir auf andere Tonieplay Games. Es gibt ja auch ein Quiz, bei dem es im Laufe der Zeit auch neue Fragen geben soll. Das werden wir demnächst auch noch mal ausprobieren. Denkbar wären aus meiner Sicht in Zukunft auch klassische Brettspiele für die ganze Familie. Tonieplay steht noch am Anfang, hat aber bestimmt großes Potenzial.

Insgesamt fällt der erste Eindruck positiv aus, auch wenn es noch einige offene Baustellen gibt. Die Toniebox 2 scheint ein gelungener Schritt in die richtige Richtung zu sein. Wie gut das neue Konzept am Ende wirklich funktioniert, werden wir aber wohl erst in ein paar Jahren wissen.