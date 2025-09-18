Du suchst eine robuste, schnelle und zuverlässige Festplatte, zum Beispiel für Backups, Fotos oder einfach als externes Speichermedium? Dann schau dir gerne die neue LaCie Rugged SSD4 an, die dank Thunderbolt 5 Geschwindigkeiten von bis zu 4.000 MB/s schafft. Apples Computer mit M4 Pro oder M4 Max bieten Support für Thunderbolt 5, zum Beispiel im MacBook Pro, Mac mini oder Mac Studio.

Solltest du einen Mac oder Computer mit älteren Anschlüssen im Einsatz haben, ist das auch kein Problem, da der Standard abwärstkompatibel ist – dann aber mit Leistungseinbußen. Darüber hinaus setzt LaCie auf ein wiedestandsfäiges Design, das nach Norm IP54 gegen Wasser, Staub und Stürzen schützt. Da als Anschluss USB-C zum Einsatz kommt, ist die SSD sofort mit macOS, iPadOS, iOS, Windows, ChromeOS, Android und sogar Spielekonsolen kompatibel.

Mit Abmessungen von 17,33 x 66,87 x 105,34 Millimeter ist die LaCie Rugged SSD4 als kompakt zu bezeichnen, außerdem ist die Platte mit nur 108 Gramm ziemlich leicht. Die SSD ist dabei mit einer Kapazität von 1 TB, 2 TB und 4 TB zu bekommen, wobei sich die Abmessungen und das Gewicht nicht ändern.

So teuer ist die LaCie Rugged SSD4

Die Verfügbarkeit im freien Handel ist aktuell noch schlecht, derzeit gibt es vereinzelte Listings, die sich allerdings nicht am UVP orientieren. Die offiziellen Preise lauten:

LaCie Rugged SSD4 mit 1 TB für 159,99 Euro

LaCie Rugged SSD4 mit 2 TB für 289,99 Euro

LaCie Rugged SSD4 mit 4 TB für 519,99 Euro

Im Amazon Marketplace wird die SSD mit 1 TB Speicher aktuell für 190,13 Euro gelistet. Mein Tipp: Noch etwas warten, bis die Verfügbarkeit besser und die Preise entsprechend angepasst sind. Bei Interesse achtet darauf, dass ihr das aktuelle Modell mit der Artikelnummer STND1000400 kauft. Die Verwechslungsgefahr mit alten Modellen ist hoch.