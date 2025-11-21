Mac mini jetzt 5 Jahre mit M-Prozessor

Vor ziemlich genau 5 Jahren hat Apple den ersten regulären Mac mini mit M1-Prozessor ausgeliefert. Da ich heute im Home Office unterwegs bin, entstehen diese Zeilen auch auf einem genau solchen Gerät. Damals noch mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz für 778,85 Euro gekauft, arbeitet das gute Stück noch heute auf meinem Schreibtisch.

Und erst jetzt werden die Dimensionen klar, die Apple damals geschaffen hat. Wir reden hier über das Basis-Modell mit dem einfachsten Prozessor, 256 GB Speicherplatz und lediglich 8 GB Arbeitsspeicher. Trotzdem scheint es, als würde sich der Mac mini auch nach 5 Jahren noch langweilen.

Für Office-Arbeiten und ein bisschen Bildbearbeitung an einem 4K-Monitor ist der Mac mini auch 5 Jahre nach seinem Start noch absolut ausreichend befeuert. Natürlich dauert es nach einem Kaltstart ein paar Momente länger, bis alles gestartet ist. Nach ein paar Minuten merke ich aber ehrlicherweise keinen großen Unterschied mehr zu meinem neuen Mac mini mit M4 Pro Chip, der im Schreibtisch auf dem Büro steht. Und ich gehen davon aus, dass ein Großteil der Nutzerinnen und Nutzer den Mac mini ebenfalls nicht mehr fordern.

Mac mini hat heute noch mehr Leistung und kostet weniger

Klar ist: Die Intel-Chips müssen wir in der Apple-Welt definitiv nicht vermissen. Und mit dem neuen M5-Chip, den Apple unlängst vorgestellt hat, wurde die Performance in Benchmarks wie Geekbench im Vergleich zu damals ungefähr verdoppelt.

Aber auch beim Mac mini selbst, den es bislang „nur“ mit einem M4-Prozessor gibt, ist die Entwicklung beeindruckend. Von damals 799 Euro beim ersten Mac mini ist der Listenpreis auf 699 Euro gesunken. Es gibt ein neues, noch kleineres und praktischeres Gehäuse mit USB-C-Anschlüssen an der Vorderseite. Neben dem neueren Prozessor bietet Apple außerdem die doppelte Menge an Arbeitsspeicher, nämlich 16 GB.

Mit dem ersten Mac mini mit hauseigenem Prozessor hat Apple gezeigt, dass man selbst das Basis-Modell nicht für zwei oder drei Jahre kauft. Der Mac mini ist ein kleines Monster, das viel länger durchhält.

Und selbst wenn es in der Black Friday Woche keine speziellen Angebote rund um den Mac mini mit M4-Prozessor gibt: Der Preis des Basis-Modells ist trotzdem deutlich niedriger als von Apple vorgesehen. Bei Amazon bekommt ihr das kleine Powerpaket bereits für 579 Euro.