Mac Mini ist im Apple Store ausverkauft

Bereits in den vergangenen Wochen war die Verfügbarkeit einzelner Konfigurationen des Mac mini und auch des Mac Studio im Apple Online Store äußerst schlecht. Insbesondere die Varianten mit mehr Speicherplatz oder mehr Arbeitsspeicher haben eine ungewöhnlich lange Lieferzeit gehabt. Nun ist der Mac mini direkt bei Apple gar nicht mehr verfügbar – und das lässt sich auch nur schwer mit einer Chip-Knappheit erklären.

Der normale Mac mini, ein wirklich toller kleiner Desktop-Computer für einen Preis ab 699 Euro, ist im Apple Online Store in keiner einzelnen Konfiguration mehr lieferbar. Auch eine Abholung im Apple Store wird nicht mehr angeboten. Lediglich die teurere Variante mit M4 Pro Chip ist derzeit noch bei Apple erhältlich.

Ganz und gar nicht dazu passt das aktuelle Bild bei Amazon. Dort war der Mac Mini seit Ende März nicht mehr erhältlich. Nun ist er seit rund einer Woche wieder zu haben – wenn auch nicht ganz auf dem Preisniveau von Januar und Februar, wo man bereits für starke 589 Euro zuschlagen konnte.

Was passiert als Nächstes? Wenn ein Produkt direkt bei Apple überhaupt nicht mehr erhältlich ist, spricht das eigentlich für ein zeitnahes Update. Der M5-Chip ist ja bereits seit einigen Monaten im Apple-Kosmos unterwegs, ein Upgrade des Mac mini wäre dementsprechend naheliegend. Wir können also gespannt sein, ob sich in dieser Hinsicht in den nächsten Tagen etwas tut.