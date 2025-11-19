UltraBar X: Modulare Touch Bar nicht nur für den Schreibtisch

Durch Zufall bin ich auf Kickstarter endlich mal wieder über ein Projekt gestolpert, bei dem ich tatsächlich schwach werden könnte. UltraBar X ist eine multifunktionale und modulare Touch Bar, die ihr zusammen mit eurem Computer oder auch an anderen Stellen im Haus nutzen könnt. Als Beispiele nennt das Team hinter dem Projekt den Nachttisch oder die Küche.

„Lerne UltraBar X kennen – den ersten Desktop-Smart-Hub der Welt mit einem superdünnen Balken-Display“, heißt es vom Team hinter dem Projekt. „Das ist nicht nur ein Tool, sondern deine neue Kommandozentrale – modular, intelligent und mit einem coolen Design für Kreative, Macher und Träumer.“

Die UltraBar X wird aus verschiedenen Modulen bestehen, die einfach miteinander gekoppelt werden können. So könnt ihr eure Steuerzentrale ganz so gestalten, wie ihr es gerne hättet. Folgende Module stehen zur Auswahl.

CoreBar: Das Hauptmodul der ganzen Sache mit einem 5:1 Ultra-Wide-Display.

VivoCube: Ein kleiner Würfel mit einem 2 Zoll großen Touchscreen.

SenseCube: Erkennt Erschütterungen und ermöglicht so beispielsweise Klopf-Gesten. Ebenso mit einem Anwesenheitssensor ausgestattet.

DotKey: Drei kleine Knöpfe zur klassischen Steuerung.

KnobKey: Ein rotierender Knopf zum Scrollen und Justieren.

Diese Anbindungen soll UltraBar X bieten

Das per USB-C befeuerte Gadget will direkte Anbindungen an Philips Hue, Sonos und Home Assistant bieten. Und genau hier wird die ganze Sache aus meiner Sicht so richtig spannend.

Die Verbindung einer CoreBar mit einem KnobKey bringt euch eine Sonos-Steuerzentrale nach Hause. Auf dem Bildschirm werden laufende Titel und die Wiedergabesteuerung angezeigt, mit dem Drehschalter könnt ihr im Handumdrehen die Lautstärke anpassen. Auch die Auswahl von Szenen oder Lichteinstellungen über Philips Hue soll mit der UltraBar X möglich sein.

Wie gut das alles funktioniert, werden wir aber wohl erst erfahren, wenn das Kickstarter-Projekt beendet ist und das Gadget tatsächlich ausgeliefert wird. Bei der UltraBar X soll das im April 2026 der Fall sein. Im Rahmen des Crowdfundings könnt ihr dabei von besonders niedrigen Preisen profitieren, los geht es ab rund 250 Euro. Hoffentlich hält dieses Gadget, was es verspricht.