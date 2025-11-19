Ich habe jetzt einen bunten Weihnachtsbaum im Garten

Die Zeit rennt: Wirft man einen Blick auf den Kalender, muss man feststellen, dass schon in der nächsten Woche der 1. Advent ist. Zeit also, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, oder? Für mich ist dieses Jahr Weihnachten das erste Jahr mit eigenem Garten. Und da ich ganz frisch die Outdoor-Stromversorgung hergestellt habe, musste der Govee Christmas Cone Tree (Amazon-Link) her, obwohl wir den kleinen LED-Baum schon im Bochumer Büro aufgestellt und getestet haben.

Während der Baum in Bochum im Innenraum steht, kommt der Govee Christmas Cone Tree bei mir im Garten zum Einsatz. Da das Wetter aktuell nicht so toll ist, ist der Baum Regen und sogar Schnee ausgesetzt – ein absoluter Stresstest. Ich kann aber schon vorwegnehmen, dass Regen und Schnee überhaupt kein Problem sind, immerhin ist der Baum auch für den Outdoor-Einsatz gemacht.

Gute Verarbeitung und einfache Montage

Der Aufbau ist weiterhin sehr einfach, da man lediglich einen Standfuß mit Gestänge aufstellen und die Lichterkette anbringen muss. Alles ist wirklich ordentlich verarbeitet und da ich den Baum im Garten aufgestellt habe, nutze ich auch die mitgelieferten Erdspieße sowie den Wassersack, der zur Beschwerung aufgelegt wird.

Ich habe mich für die große Variante entschieden, die 2,28 Meter hoch ist und 370 LEDs bietet. Was sich auf dem Papier recht groß anhört, wirkt in meinem Garten eher klein und verloren. Nächstes Jahr muss ich wohl mindestens doppelt so groß denken.

Wie auch schon Fabian angemerkt hat, finde ich die Lösung mit der Stromversorgung etwas unpraktisch. Das Ende ist nämlich nicht unten, sondern oben, sodass man das Kabel erst nach unten führen muss, bevor man es in die Steckdose stecken kann. Ich habe die mitgelieferten Kabelbinder genutzt, um das Kabel an der Stange zu befestigen, was eine einfache Lösung ist. Da das Kabel von oben nach unten geführt wird, bleibt unten allerdings nicht mehr viel Rest übrig, sodass ich erst einmal ein Verlängerungskabel bestellen musste, um meine Steckdose zu erreichen.

Govee-App bleibt eine komplizierte Spielerei

Während Fabian die Govee-App abgrundtief nicht ausstehen kann, finde ich die Bedienung nicht ganz so schlimm. Ja, im Vergleich zur absolut modernen Hue-App muss sich Govee klar geschlagen geben, aber so kompliziert ist die App auch nicht.

Es gibt richtig viele vorinstallierte Szenen, die man mit einem Knopfdruck auf den Baum spielen kann. Viele davon sind mir persönlich zu bunt und zu verspielt, da die Animation oftmals sehr schnell ist. Wer die Nachbarn ärgern möchte, bekommt natürlich viele Möglichkeiten geboten. Allerdings lassen sich auch eigene Szenen anlegen, die langsamer ablaufen.

Und genau das habe ich in der Govee-App getan. Ich finde den DIY-Modus zwar nicht besonders intuitiv, aber mit ein paar Klicks kommt man dennoch zum Ziel. In den Einstellungen kann man Effekte auswählen, Farben festlegen und sogar die Laufrichtung ändern. Auf Anhieb habe ich nicht alles verstanden, aber mit ein bisschen Ausprobieren geht es. Sicher ist: Philips Hue macht das deutlich besser.

Hat man aber seinen Lieblingseffekt einmal gespeichert, muss man in der App nichts mehr machen. Ich habe zudem einen Timer angelegt, damit der Baum bei Dämmerung automatisch leuchtet und um 22 Uhr wieder ausgeht.

Ist Matter die Lösung?

Nein. Durch die Matter-Anbindung kann man den LED-Baum zwar in Apple Home, Alexa oder Google Assistant steuern, aber die umfangreichen Möglichkeiten zur Erstellung von Lichtszenen bietet ausschließlich die Govee-App. An ihr führt kein Weg vorbei.

Optisch finde ich den Baum von Govee schlicht, aber schön. Klar: Wenn die Lichter aus sind, sieht man nur ein Gestänge mit Lichterkette. Wenn sie jedoch leuchten, wirkt der Effekt richtig gut. Auch mein kleiner Sohn ist begeistert.

Govee Christmas Cone Tree jetzt besonders günstig kaufen

Der Black Friday steht vor der Tür und auch der Govee Christmas Cone Tree ist deutlich reduziert. Der sonst 169,99 Euro teure und 1,82 Meter hohe LED-Baum kostet mit Coupon nur noch 118,99 Euro. Die 2,28-Meter-Variante, die ich nutze, ist nicht ganz so stark reduziert, kostet aber nur 179,99 Euro statt 199,99 Euro.

Und jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt: Würdet ihr euch diesen „Baum“ ins Haus oder in den Garten stellen?

