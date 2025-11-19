Im Produktsegment der Heimprojektoren ist der Hersteller JMGO mittlerweile ein bekanntes und beliebtes Unternehmen. Auch wir haben in der Vergangenheit bereits Beamer von JMGO vorgestellt, zuletzt hat Freddy den JMGO PicoPlay in einem Reel in unseren Social Media-Kanälen präsentiert. Nun hat das Unternehmen gleich zwei neue Heimprojektoren vorgestellt, den JMGO N3 4K, einen Triple-Laser-Projektor, sowie den JMGO O2S Ultra, einen Ultrakurzdistanz-Projektor. Wir liefern alle Infos, Preise und Verfügbarkeiten der beiden Neuerscheinungen.

JMGO N3 4K: Echte 4K-UHD-Auflösung und 1.800 ISO Lumen

Im Zentrum des N3 4K arbeitet JMGOs selbst entwickelte MALC 3.0 Triple-Laser-Engine, die professionelle Bildqualität auf höchstem Niveau liefert. Mit 4K-UHD-Auflösung, 110 Prozent BT.2020-Farbraumabdeckung, HDR 10 und einer 10-Bit-Farbtiefe mit 10,7 Milliarden Farben will der Projektor laut Hersteller für „beeindruckende Farbtreue und Brillanz“ sorgen. „Die CTA 4K UHD Professional-Zertifizierung und mehrere Auszeichnungen bestätigen zudem die hohe Bildqualität“, lässt JMGO wissen.

Mit einem 1,3-fachen optischen Zoom bietet der N3 4K einen verlustfreien Zoom bei voller 4K-Auflösung und eine Projektionsgröße zwischen 40 und 300 Zoll. So lässt er sich flexibel in verschiedensten Raumgrößen installieren. Das Gimbal-Design erlaubt dank einer dünnen Rotationsachse und einer Bildkalibrierung in Echtzeit fließende Bewegungen und Projektionen auf Wände, die Leinwand oder andere Flächen. Ebenfalls mit an Bord ist ein Autofokus und eine automatische Trapezkorrektur.

Smartes Entertainment mit Google TV

Der N3 4K nutzt das aktuelle Google TV-System und kann somit auch als Entertainment-Zentrale genutzt werden. Über Netflix, Google Play, Google Assistant und Google Cast stehen den Usern zahlreiche Streaming-Optionen und personalisierte Empfehlungen zur Verfügung – ganz ohne externe Zuspieler oder komplizierte Einrichtung. Als zusätzliche Verbindungen stehen HDMI 2.1 (eARC), USB-A 2.0, USB-C, WiFi 6 und Bluetooth 5.1 zur Verfügung.

Für den Sound sorgen zwei JMGO Master Sound Hi-Fi-Lautsprecher mit 2×10 Watt mit Unterstützung für Dolby Audio und DTS-HD-Decodierung. Das integrierte FlexiSmart Adaptive System passt Helligkeit, Fokus, Trapezkorrektur, Wandfarben und Augenschutz automatisch an die Umgebung an. Der Beamer bietet einen bis zu 160° anpassbaren Betrachtungswinkel sowie eine Rotation von 360° über die Gimbal-Halterung.

Verfügbarkeit und Preis

Der nur 3,8 Kilogramm leichte und bei leisen 26 dB operierende JMGO N3 4K ist ab sofort zum Preis von 1.199 Euro über die europäische Website von JMGO sowie bei MediaMarkt erhältlich.

JMGO O2S Ultra: Projektion mit nur 16,8 cm Entfernung

JMGO O2S Ultra ist ein neuer Ultra‑Kurzdistanzprojektor, der beispielsweise ein 100‑Zoll‑Bild aus nur 16,8 cm Entfernung zur Wand projiziert. Damit bietet die Neuerscheinung „das kürzeste Projektionsverhältnis seiner Klasse“. Das kompakte Gehäuse lässt sich nahtlos auch in kleine Wohnräume integrieren und benötigt keine aufwendige Installation.

Das bereits vom JMGO N3 4K-Beamer bekannte MALC 3.0 Triple‑Laser‑System liefert ebenfalls 4K‑Bilder mit satten 3.600 ISO‑Lumen, einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 sowie einer Farbraumabdeckung von 110 Prozent BT.2020. Der Beamer erreicht eine empfohlene Maximalbildgröße von bis zu 150 Zoll und unterstützt Dolby Vision ebenso wie HDR 10.

Google TV-System mit über 10.000 verfügbaren Apps

Das integrierte Audiosystem wurde in Zusammenarbeit mit Dynaudio entwickelt und bietet laut JMGO „einen kraftvollen, ausgewogenen Klang mit Dolby Audio‑ und DTS‑HD‑Zertifizierung, um ein echtes Kinoerlebnis im eigenen Zuhause zu schaffen“.

Der JMGO O2S Ultra läuft mit Google TV und bringt eine native Integration für Netflix, Amazon Prime Video sowie über 10.000 weitere Unterhaltungs‑Apps auf den Heimprojektor. Die Bedienung ist intuitiv und bietet direkten Zugriff auf Streaminginhalte, ohne zusätzliche Player installieren zu müssen. Das schlanke Gehäuse des O2S Ultra besteht aus recycelten Materialien. Der Projektor lässt sich frei platzieren oder mit der optionalen motorisierten 120‑Zoll‑Leinwand zu einem Heimkino‑Setup ergänzen.

Verfügbarkeit und Preis

Der JMGO O2S Ultra mit integrierter „Hey Google“-Sprachsteuerung, automatischer Fokussierung, Keystone-Korrektor und Bildanpassung ist ab sofort zum Preis von 2.999 Euro in Deutschland unter anderem im JMGO-Webshop oder auch bei MediaMarkt erhältlich.