6 Kabelhalter für nur 5 Euro

Magentische Clips sorgen für Ordnung

Kabelhalter für nur 5 Euro
Joyroom Kabelhalter im Set.

Unordnung auf dem Schreibtisch oder Nachttisch durch Kabelchaos muss nicht sein. Mit kleinen Kabelclips kann man im Handumdrehen für Ordnung sorgen, sodass die Kabel an Ort und Stelle bleiben. Besonders günstig geht das aktuell mit den Kabelhaltern von Joyroom (Amazon-Link), die mit dem Code RLOENQ45 nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro kosten.

Die kleinen Halter könnt ihr einfach auf den Tisch, an die Wand und Co. kleben, wobei kein richtiger Kleber zum Einsatz kommt, sondern ein Acryl-Klebepad, das sich auch rückstandslos entfernen lässt. Holz, Marmor, Fliesen, eine gestrichene Wand – die Clips halten überall.


Klein, flexibel und ordentlich

Joyroom Kabelhalter am Tisch.
Die Clipse halten auf fast allen Oberflächen.

Der Clip selbst kann Kabel bis zu einer Dicke von 7,5 Millimetern führen, wobei der Stecker selbst das Herausfallen blockiert. Kabel lassen sich so zur schnellen Benutzung herausziehen, allerdings können die Halter auch zur Kabelführung verwendet werden, damit diese nicht baumeln. Da der Verschluss magnetisch ist, lassen sich Kabel besonders schnell tauschen.

Also: Wenn du jetzt dein Kabel-Wirr-Warr aufräumen möchtest, nutze unseren Gutschein RLOENQ45, damit du an der Kasse für 6 Clips nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro bezahlst. Wichtig: Der Deal ist nur noch heute (19.11.) gültig!

JOYROOM 6 Stück Kabelhalter Kabelclips Verstellbare Kabel Organizer Magnetische...
  • 【7,5 mm Perfekter Kabelschlitz-Durchmesser】JOYROOM Kabelclips können die meisten Kabel halten, wie Telefon-Ladekabel, USB-Kabel, HDMI dicke...
  • 【Magnetisches Klammerdesign】Das einzigartige magnetische Öffnen und Schließen der Kabelklammer ermöglicht es Ihnen, Kabel mit nur einer Hand zu...
4,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Freddy
