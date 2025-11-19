WhatsApp bringt endlich Multi-Account-Support aufs iPhone

Offizielles Update sollte in Kürze erscheinen

Freddy1 Kommentar zu WhatsApp bringt endlich Multi-Account-Support aufs iPhone
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch spannend

Kommentare 1 Antwort

  1. Hallo zusammen, verstehe ich das richtig, dass ich
    1. zukünftig in meinen Business-Account parallel einen Privat-Account nutzen kann – mit der gleichen Rufnummer?
    Oder ist es vielmehr so gemeint, dass ich
    2. zwei „verschiedene“ Rufnummern mit dem Business-Account nutzen kann?
    Oder ist es so gemeint, dass ich
    3. zusätzlich zum Business-Account noch die „normale“ WhatsApp-App nutzen kann (also „zwei“ WhatsApp Apps) mit der gleichen oder verschiedenen Rufnummern?
    Beste Grüsse und Danke für eine Antwort / Meinung!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de