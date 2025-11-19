WhatsApp bringt endlich Multi-Account-Support aufs iPhone

Es ist so weit: WhatsApp testet endlich die Möglichkeit, mehrere Konten auf einem einzigen iPhone zu nutzen. Meta hat eine neue Beta-Version über TestFlight freigegeben, die genau diese Funktion erstmals sichtbar macht.

Aktuell nur zwei Konten möglich

Wie WABetaInfo entdeckt hat, taucht in der neuesten TestFlight-Version ein neues Menü zur Kontoverwaltung auf. Zuvor gab es schon Hinweise im Code, wobei jetzt erstmals die Funktion aktiv zum Testen bereitsteht.

Bislang musst man auf Workarounds setzen, wenn man zwei Nummern parallel nutzen wollte – zum Beispiel mit der WhatsApp-Business-App. In Zukunft wird das nicht mehr nötig sein, da die Multi-Account-Funktion endlich nativ integriert wird. Passend dazu arbeitet Meta außerdem daran, Benutzernamen statt Telefonnummern zu unterstützen.

So funktioniert die neue Kontoverwaltung

In den Einstellungen erscheint nun ein Bereich namens „Account List“. Alternativ findet sich eine neue Schaltfläche neben dem QR-Code-Symbol. Darüber kann man:

ein komplett neues Konto anlegen

ein bereits genutztes WhatsApp-Konto hinzufügen

ein bestehendes Konto über QR-Code koppeln

Nach dem Verbinden werden Nachrichten, Einstellungen und Chats automatisch synchronisiert. Aktuell unterstützt die App bis zu zwei aktive Konten.

Getrennte Einstellungen für jedes Konto

Ein wichtiger Punkt: Jedes Konto behält eigene Einstellungen, darunter Chat-Backups, Benachrichtigungstöne oder Datenschutzoptionen. Push-Mitteilungen zeigen zudem klar an, für welches Konto sie bestimmt sind, damit es nicht chaotisch wird.

Wann kommt das Update offiziell?

Einen offiziellen Termin gibt es noch nicht. Da die Funktion jedoch schon öffentlich getestet wird, dürfte es bis zum Rollout nicht mehr ganz so lange dauern.

Für viele Nutzer und Nutzerinnen, besonders Geschäftsleute, Vielreisende oder Dual-SIM-User, dürfte dieses Update längst überfällig sein.