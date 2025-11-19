WhatsApp bringt endlich Multi-Account-Support aufs iPhone

Es ist so weit: WhatsApp testet endlich die Möglichkeit, mehrere Konten auf einem einzigen iPhone zu nutzen. Meta hat eine neue Beta-Version über TestFlight freigegeben, die genau diese Funktion erstmals sichtbar macht.
Aktuell nur zwei Konten möglich
Wie WABetaInfo entdeckt hat, taucht in der neuesten TestFlight-Version ein neues Menü zur Kontoverwaltung auf. Zuvor gab es schon Hinweise im Code, wobei jetzt erstmals die Funktion aktiv zum Testen bereitsteht.
Bislang musst man auf Workarounds setzen, wenn man zwei Nummern parallel nutzen wollte – zum Beispiel mit der WhatsApp-Business-App. In Zukunft wird das nicht mehr nötig sein, da die Multi-Account-Funktion endlich nativ integriert wird. Passend dazu arbeitet Meta außerdem daran, Benutzernamen statt Telefonnummern zu unterstützen.
So funktioniert die neue Kontoverwaltung
In den Einstellungen erscheint nun ein Bereich namens „Account List“. Alternativ findet sich eine neue Schaltfläche neben dem QR-Code-Symbol. Darüber kann man:
- ein komplett neues Konto anlegen
- ein bereits genutztes WhatsApp-Konto hinzufügen
- ein bestehendes Konto über QR-Code koppeln
Nach dem Verbinden werden Nachrichten, Einstellungen und Chats automatisch synchronisiert. Aktuell unterstützt die App bis zu zwei aktive Konten.
Getrennte Einstellungen für jedes Konto
Ein wichtiger Punkt: Jedes Konto behält eigene Einstellungen, darunter Chat-Backups, Benachrichtigungstöne oder Datenschutzoptionen. Push-Mitteilungen zeigen zudem klar an, für welches Konto sie bestimmt sind, damit es nicht chaotisch wird.
Wann kommt das Update offiziell?
Einen offiziellen Termin gibt es noch nicht. Da die Funktion jedoch schon öffentlich getestet wird, dürfte es bis zum Rollout nicht mehr ganz so lange dauern.
Für viele Nutzer und Nutzerinnen, besonders Geschäftsleute, Vielreisende oder Dual-SIM-User, dürfte dieses Update längst überfällig sein.
Kommentare 1 Antwort
Hallo zusammen, verstehe ich das richtig, dass ich
1. zukünftig in meinen Business-Account parallel einen Privat-Account nutzen kann – mit der gleichen Rufnummer?
Oder ist es vielmehr so gemeint, dass ich
2. zwei „verschiedene“ Rufnummern mit dem Business-Account nutzen kann?
Oder ist es so gemeint, dass ich
3. zusätzlich zum Business-Account noch die „normale“ WhatsApp-App nutzen kann (also „zwei“ WhatsApp Apps) mit der gleichen oder verschiedenen Rufnummern?
Beste Grüsse und Danke für eine Antwort / Meinung!