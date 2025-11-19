Apple verteilt neue Firmware für Netzteil, Keyboard & Trackpad

Gibt es Neuerungen?

FreddyKommentar schreiben zu Apple verteilt neue Firmware für Netzteil, Keyboard & Trackpad
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Magic Keyboard am iMac.

Apple hat still und leise neue Firmware-Updates für mehrere Geräte veröffentlicht: darunter der 140W USB-C Power Adapter, das Magic Trackpad 2, das USB-C Magic Trackpad sowie das Magic Keyboard mit Touch ID – sowohl in der Standardversion als auch mit Ziffernblock.

Was bringt das Update?

Konkrete Release Notes gibt es wie so oft nicht, allerdings kann man davon ausgehen, dass es Stabilitätsverbesserungen, kleine Optimierungen und Sicherheitspatches gibt. Firmware-Updates für Zubehör gehören bei Apple eher zur Seltenheit, denn das letzte Magic-Keyboard-Update liegt bereits über ein Jahr zurück.


Erste Updates für die neuen USB-C-Modelle

Für das Magic Trackpad und Magic Keyboard mit USB-C, die im Oktober 2024 erschienen sind, ist es sogar das erste Firmware-Update überhaupt. Nach dem Update sollte nun diese Versionen angezeigt werden:

  • USB-C Magic Trackpads & Keyboards: Version 3.1.9
  • Magic Trackpad 2: vorher 3.1.1, jetzt 3.1.8
  • 140W USB-C Power Adapter: vorher 1.4.73, jetzt 1.4.84

Installation? Läuft automatisch

Die Updates werden automatisch installiert, vorausgesetzt, das Zubehör ist mit einem Gerät gekoppelt, auf dem iOS, iPadOS, macOS, tvOS oder visionOS läuft. Eine manuelle Updatefunktion gibt es weiterhin nicht.

Angebot
Apple Magic Keyboard mit Touch ID für Mac Modelle mit Apple Chip – Deutsch...
Apple Magic Keyboard mit Touch ID für Mac Modelle mit Apple Chip – Deutsch...
  • Das Magic Keyboard gibt es jetzt mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authentifizierung für sichere Logins und Einkäufe.
  • Das Magic Keyboard mit Touch ID macht präzises Tippen besonders angenehm und leicht.
169,00 EUR 133,90 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 19.11.2025
Angebot
Apple 140W USB-C Power Adapter (Netzteil) ​​​​​​​(Neues Modell)
Apple 140W USB-C Power Adapter (Netzteil) ​​​​​​​(Neues Modell)
  • Der 140W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs
  • Er ist kompatibel mit vielen USB‑C Ladekabeln
119,00 EUR 94,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 19.11.2025

Neue Beta-Firmware für AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 im Ohr.
Die AirPods bekommen mit iOS 26.2 in der EU neue Funktionen.

Außerdem hat Apple eine neue Beta-Firmware für die AirPods Pro 3 freigegeben. Diese trägt die Build-Nummer 8B5025a und ist aktuell nur für Entwickler verfügbar.

Das Timing ist spannend, denn Apple testet parallel iOS 26.2. Dieses Update bringt Live-Übersetzung für AirPods in die EU – möglicherweise hängen die Änderungen also zusammen. Was genau drinsteckt, bleibt aber unklar.

Seit iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe können Beta-Firmwares übrigens direkt über die AirPods-Einstellungen installiert werden, was den Testprozess deutlich vereinfacht.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
  • DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr unerwünschte Geräusche als die AirPods Pro 2,...
  • BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods Pro 3. Eine neue akustische Architektur liefert...
244,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 19.11.2025

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de