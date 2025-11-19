Apple hat still und leise neue Firmware-Updates für mehrere Geräte veröffentlicht: darunter der 140W USB-C Power Adapter, das Magic Trackpad 2, das USB-C Magic Trackpad sowie das Magic Keyboard mit Touch ID – sowohl in der Standardversion als auch mit Ziffernblock.

Was bringt das Update?

Konkrete Release Notes gibt es wie so oft nicht, allerdings kann man davon ausgehen, dass es Stabilitätsverbesserungen, kleine Optimierungen und Sicherheitspatches gibt. Firmware-Updates für Zubehör gehören bei Apple eher zur Seltenheit, denn das letzte Magic-Keyboard-Update liegt bereits über ein Jahr zurück.

Erste Updates für die neuen USB-C-Modelle

Für das Magic Trackpad und Magic Keyboard mit USB-C, die im Oktober 2024 erschienen sind, ist es sogar das erste Firmware-Update überhaupt. Nach dem Update sollte nun diese Versionen angezeigt werden:

USB-C Magic Trackpads & Keyboards : Version 3.1.9

: Version 3.1.9 Magic Trackpad 2 : vorher 3.1.1, jetzt 3.1.8

: vorher 3.1.1, jetzt 3.1.8 140W USB-C Power Adapter: vorher 1.4.73, jetzt 1.4.84

Installation? Läuft automatisch

Die Updates werden automatisch installiert, vorausgesetzt, das Zubehör ist mit einem Gerät gekoppelt, auf dem iOS, iPadOS, macOS, tvOS oder visionOS läuft. Eine manuelle Updatefunktion gibt es weiterhin nicht.

Neue Beta-Firmware für AirPods Pro 3

Außerdem hat Apple eine neue Beta-Firmware für die AirPods Pro 3 freigegeben. Diese trägt die Build-Nummer 8B5025a und ist aktuell nur für Entwickler verfügbar.

Das Timing ist spannend, denn Apple testet parallel iOS 26.2. Dieses Update bringt Live-Übersetzung für AirPods in die EU – möglicherweise hängen die Änderungen also zusammen. Was genau drinsteckt, bleibt aber unklar.

Seit iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe können Beta-Firmwares übrigens direkt über die AirPods-Einstellungen installiert werden, was den Testprozess deutlich vereinfacht.