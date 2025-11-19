Bits on Bricks: Neues Puzzlespiel im Klemmbaustein-Stil

Bits on Bricks (App-Store-Link) ist das neue Spiel des Indie-Entwicklers Tim Kretz, der hinter Spielen wie Window Wiggle, Dots and Bubbles und Human Flag steckt. Auch bei seinem neuen Spiel handelt es sich um ein entspannendes kleines Puzzle, das in bunten Farben und einer interessanten Spielmechanik daherkommt. Ihr könnt das Spiel kostenlos laden und – mit Werbeeinblendungen – kostenfrei spielen. Die werbefreie Version gibt es für 3,99 Euro.

In Bits on Bricks müsst ihr Bilderrätsel lösen, in dem ihr die einzelnen Bausteine eines jeden Bildes so arrangiert, dass daraus ein sinnvolles Bild entsteht. Dabei benötigt ihr eure Vorstellungskraft, um die Bildelemente auszublenden, die beim Aufeinanderstecken der tatsächlich als Bausteine gestalteten Puzzleteile entfallen werden.

Zu Anfang bestehen die Rätsel aus drei Bausteinen, doch mit der Zeit gilt es, immer mehr Bausteine korrekt anzuordnen und aus den vorgeschlagenen Möglichkeiten die richtige auszuwählen. Somit steigt auch der Schwierigkeitsgrad immer weiter an. Insgesamt könnt ihr euer Können in über 150 Leveln unter Beweis stellen.

Für viele Apple-Geräte verfügbar

Bits on Bricks spielt sich dabei sehr intuitiv und lässt sich definitiv als entspannenden Zeitvertreib beschreiben. Das bunte und freundliche Design sorgt für ein stimmiges Gesamtbild. Das Spiel ist für iPhone, iPad, Mac und sogar die Vision Pro verfügbar und erfordert mindestens iOS 13.0 bzw. macOS 11.0.

Laden und spielen könnt ihr Bit on Bricks kostenfrei, letzteres dann, wenn ihr kleine Werbeeinblendungen am unteren Bildschirmrand in Kauf nehmt. Die werbefreie Version des kleinen Puzzles bekommt ihr für einmalig 3,99 Euro via In-App-Kauf. Ich empfehle allen Fans von Tim Kretz und auch jenen, die gerne Puzzlespiele zur Entspannung spielen, Bits on Bricks einmal anzuspielen.