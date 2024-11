Human Flag: Kurzweiliges Spiel schult eure Reflexe

Heute stelle ich euch mit Human Flag (App-Store-Link) ein neues, kleines Spiel aus der Feder von Tim Kretz (Window Wiggle) vor. Beim Spielen könnt ihr sowohl eure Reflexe verbessern, als auch euer Wissen rund um die Flaggen der einzelnen Nationen der Welt erweitern. Das kurzweilige, bunte Spiel steht ab sofort zum Download bereit und lässt sich kostenfrei spielen, wenn ihr nichts gegen Werbeeinblendungen habt.

In Human Flag schlüpft ihr in die Rolle eines in einer Landesflagge gekleideten Männchens, dass an einer Fahnenstange hoch- und wieder runterrutscht. Gleichzeitig bewegt sich auch ein grauer Balken die Fahnenstange entlang. Immer wenn sich Männchen und Balken treffen, gilt es, auf den Bildschirm zu tippen. Pro Runde müsst ihr dabei im Schnitt fünf bis sechs Mal zur richtigen Zeit tippen, um das Level zu meistern. Das ist anfangs recht einfach, wird aber im Spielverlauf zunehmend schwerer. Tippt ihr den Bildschirm zur falschen Zeit an, stürzt das Männchen von der Stange und ihr müsst von vorn beginnen.

Am Ende eines jeden Levels, das ihr erfolgreich gelöst habt, erfahrt ihr dann, um welche Landesflagge es sich beim Kostüm des Männchens jeweils gehandelt hat.

Die Spielmechanik von Human Flag ist dabei sehr unterhaltsam und fordert auch eure Schnelligkeit wirklich heraus. Die einzelnen Level warten dabei mit immer neuen Herausforderungen auf. Wie bei Kretz‘ Butterfly Surprises bekommt ihr zudem auch in Human Flag neben Unterhaltung auch noch ein bisschen Wissenswertes mit auf den Weg. Hier sind es die Länderflaggen, die ihr pro Runde kennenlernt. Die Idee ist, wie bei Butterfly Surprises, ganz nett, allerdings bleibe ich gespannt, wie viele der Flaggen, die ich jetzt beim Testen des Spiels gesehen habe, mir wirklich im Gedächtnis bleiben. Denn eine einzelne Runde geht schnell vorbei und dann seht ihr schon die nächste Flagge. Spielt man mehrere Level hintereinander weg, dürfte das Aussehen der einzelnen Flaggen unter Umständen etwas untergehen.

Nichtsdestotrotz ist Tim Kretz mit Human Flag wieder ein kurzweiliges kleines Spiel gelungen, dass ich euch gerne weiterempfehle.

Für 3,99 Euro werbefrei spielen

Dabei lässt sich das Spiel unter Inkaufnahme von Werbeeinblendungen vollständig kostenlos spielen. Die werbefreie Version könnt ihr für einmalig 3,99 Euro freischalten.