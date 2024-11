Verbatim Pocket SSD: Kompakter Speicher mit Immer-dabei-Kabel

Wenn es um Speicher-Erweiterungen für den Mac geht, dann muss man bei Apple tief in die Tasche greifen. Beim Mac mini haben wir uns bewusst gegen einen größeren Speicher entschieden, der Aufpreis von 512 GB auf 1 TB hätte 230 Euro gekostet. Stattdessen werkelt an meinem Mac mini eine Samsung Portable T7, hier zahlt man für 2 TB nur 140 Euro und für 4 TB nur 275 Euro. So ist genug Platz für das Time Machine Backup und eine Partition mit Video-Dateien.

Eine noch portablere Lösung, die sich prima für den Einsatz mit dem MacBook oder auch iPhone und iPad eignet, kommt jetzt von einem altbekannten Namen. Verbatim hat seine Pocket SSD mit 1 oder 2 TB Speicher auf den Markt gebracht. Die Preise starten bei rund 120 Euro und es stehen verschiedene Farben zur Auswahl, wobei die „Festplatte“ selbst immer mit einem schwarzen Gehäuse kommt.

Ausgestattet ist das gute Stück mit herkömmlichen USB 3.2 Gen 2, womit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 Mbit/s möglich sind. Wir haben mit dem Blackmagic Speed Test tatsächlich knapp über 1.000 Mbit/s im Lesen und rund 900 Mbit/s im Schreiben feststellen können. Diese Werte passen also zu den versprochenen Produkteigenschaften.

Kabel der Verbatim Pocket SSD ist hochwertig und hält sicher

Eine kleine Besonderheit der Verbatim Pocket SSD ist der Schlüsselring, an dem ein kleiner Schlüsselanhänger befestigt ist. Okay, das ist kein Schlüsselanhänger, sondern ein praktisches USB-C-Kabel, das nicht nur farbliche Akzente setzt, sondern unterwegs auch richtig praktisch ist. Das Kabel ist robust gestaltet, hat Stecker aus Aluminium und macht einen hochwertigen Eindruck.

Es wird mit einem kleinen Gummi am Schlüsselring befestigt. Ich würde die Festplatte vielleicht nicht unbedingt mit dem Kabel außen am Rucksack befestigen, hier nimmt man lieber den Schlüsselring. Es steckt aber so fest, dass man nicht direkt Angst haben muss, es zu verlieren. Zudem lässt sich das Kabel unterwegs auch prima zweckentfremden, etwa um das iPhone zu laden oder es mit dem MacBook zu verbinden.

Ansonsten gibt es über die 9,6 x 4,5 x 1,0 Zentimeter große und 58 Gramm leichte Verbatim Pocket SSD nicht sonderlich viel zu sagen – sie funktioniert. Mitgeliefert wird übrigens eine Nero Backup-Software für Windows-Computer. Ich habe im FAT32-Dateisystem ankommende SSD vor der Nutzung direkt noch einmal formatiert und dann losgelegt.

