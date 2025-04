Navimow X3 Series: Mähroboter mit Kantentrimmer ist jetzt erhältlich

Im vergangenen Jahr hat Navimow mit dem i105E Mähroboter einen echten Erfolg gelandet. Für „kleine“ Gärten mit einer Fläche von bis zu 600 Quadratmetern hat das knapp 1.000 Euro teure Modell einen guten Job gemacht. Falls ihr eine größere Fläche bewirtschaften möchtet oder Lust auf das eine oder andere Extra habt, dann ist vielleicht die neue Navimow X3 Series eine Option für euch. Die neuen Modelle wurden schon vor einigen Monaten vorgestellt, ab sofort sind sie im Handel erhältlich.

Gleich vier Modelle schickt Navimow ins Rennen. Alle haben einen identischen Funktionsumfang und unterscheiden sich nur in der Größe des Akkus und damit der Laufzeit bis zum nächsten Boxenstopp. Der Navimow X315 ist das günstigste Modell für 2.499 Euro, das für Flächen von bis zu 1.500 Quadratmetern empfohlen wird. Für den „großen“ X390 müsst ihr schon 4.999 Euro auf den Tisch legen, dafür sind aber auch Flächen von bis zu 10.000 Quadratmetern kein Problem.

Beim ersten Hands-On auf einem Event in Frankreich sind mir einige Details aufgefallen, die absolut erwähnenswert sind und von mir auch in einem kleinen Video verewigt wurden. Nennenswert ist beispielsweise die hohe Geschwindigkeit der Navimow X3 Series – so schnell ist bisher wohl noch kein Mähroboter über eure Wiese geflitzt. Gleichzeitig sorgen sechs Klingen dafür, dass hoffentlich auch jeder Grashalm erwischt wird.

Neben einem beeindruckenden Dot-Matrix-Screen verfügt die Navimow X3 Series über einen Zubehör-Schacht, der es dank der offenen Schnittstelle auch Drittanbietern erlauben soll, Zubehör zu entwickeln. Navimow bietet auch gleich einen Kantentrimmer an, der euren Rasen bis an den Rand schneiden soll – hier lassen andere Modelle ja oftmals 5 bis 10 Zentimeter stehen. Leider ist dieser Kantentrimmer mit einem Preis von 299 Euro nicht gerade günstig und sollte eigentlich auch gar nicht in Deutschland starten. Im letzten Moment hat sich Navimow dann doch dafür entschieden, einige Fachhändler haben das praktische Zubehör bereits im Sortiment.

Die fehlerfreie Navigation des Navimow X3 Series wird mit mindestens einer RTK-Atenne sichergestellt. Zudem verfügt der Roboter selbst über drei Kameras, die auch kleinere Objekte wie Igel oder Gartenschläuche erkennen sollen. Im Hands-On waren zumindest ein Fußball, ein Kaninchen-Plüschtier und mein Fuß keiner Gefahr durch den Navimow-Mäher ausgesetzt.

Nur eine Sache verstehe ich bei einem mindestens 2.499 Euro teuren Gadget dieser Art nicht: Die Garage beziehungsweise das Dach für die Ladestation gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat gekauft werden. Laut Navimow ist sie nicht notwendig. Ich finde: So etwas gehört in dieser Preisklasse einfach dazu und sollte nicht extra bezahlt werden müssen. Alle anderen technischen Details und Daten könnt ihr ab sofort auf der Produktseite finden.

