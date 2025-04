März 2025: Die besten neuen Apps und Spiele

Wer sich schon einmal kreativ mit Schreiben beschäftigt hat und vielleicht sogar gerade dabei ist, einen eigenen Roman zu verfassen, findet ab sofort mit Untold Novel ein neues Werkzeug im App Store, das sich auf iPhones und iPads herunterladen lässt und die eigenen Schreibprojekte übersichtlich verwaltet. Die App will eine inspirierende Umgebung für Autoren zu schaffen. Sie soll Schriftstellern und Autoren die Möglichkeit geben, alle wichtigen Eigenschaften ihrer Charaktere, Handlungsorte, Szenen sowie Timeline Events an einem Ort zu sammeln.

Falls Detektiv-Geschichten schon immer euer Fall waren, dann gibt es im App Store einen vielversprechenden Neuzugang. Expelled steht ab sofort für iPhone und iPad zum Kauf bereit. Die Universal-App kostet 6,99 Euro und verzichtet leider auf eine deutsche Lokalisierung. Dafür hat sich das Entwicklerteam bei der Gestaltung des englischsprachigen Spiels besonders viel Mühe gegeben, neben Sprechblasen gibt es auch zahlreiche Vertonungen.

Für alle, die einen KI-Chatbot nutzen wollen, aber nicht auf Anbieter wie OpenAI und Anthropic zurückgreifen wollen, haben wir heute etwas: Die Open-Source-KI-Chatbot-App Fullmoon. Die für alle Apple-Gerätetypen verfügbare App ermöglicht es euch, KI zu nutzen, ohne das eure Konversationen mit dem Chatbot in die Cloud geschickt werden. Die Funktionsweise und Benutzeroberfläche ist denen der Konkurrenz ähnlich: Ihr könnt in einem Eingabefeld eure Fragen und Prompts eingeben und erhaltet eure Antworten direkt als Chatnachricht. Habt ihr bereits mehrere Chats begonnen, könnt ihr zwischen diesen hin- und herwechseln. Das Design der App lässt sich ebenfalls vielfältig in den Einstellungen anpassen.

Am Wochenende ist mit ein kleines, aber ziemlich feines Werkzeug zum Erstellen von Collagen über den Weg gelaufen. Collage Maker für Fotos ist erst seit kurzer Zeit für iPhone und iPad verfügbar und wird derzeit für nur 99 Cent angeboten. Collage Maker funktioniert ziemlich einfach und startet direkt in der Fotos-App. Dort wählt ihr einfach die Bilder aus, die ihr für die Collage verwenden möchtet, und öffnet dann das Teilen-Menü. Dort findet ihr einen Eintrag „Collage erstellen“, mit dem die Magie dann beginnt.

In den letzten Monaten haben es schon einige Spiele aus der Resident Evil Serie in den App Store geschafft, beispielsweise Resident Evil 2 oder Resident Evil Village. Auch Resident Evil 4 ist bereits verfügbar. Nun schließt Capcom quasi eine Lücke, denn ab sofort könnt ihr auch Resident Evil 3 auf iPhone, iPad oder Mac gespielt werden. Resident Evil 3 ist ursprünglich im April 2020 erschienen und ein Remake von Resident Evil 3: Nemesis aus dem Jahr 1999. Ich dürft euch also auf einen Klassiker mit aktuellen Grafiken freuen. Gespielt werden kann auf iPhone und iPad natürlich nicht nur mit einer Touch-Steuerung, sondern im besten Fall mit einem Gamepad.

Wenn Shakespeare heute noch leben würde, worüber würde er schreiben? Vergesst Romeo und Julia! PBJ – Das Musical, ein brandneu im deutschen App Store erschienenes Spiel vom Entwickler Philipp Stollenmayer erzählt eine viel süßere und salzigere Romanze: Die Erfindung des Erdnussbutter-Gelee-Sandwichs. In insgesamt zehn musikalischen Akten, geschrieben und aufgeführt von Lorraine Bowen, begleitet man – ja, richtig gehört – eine rebellierende Erdbeere und eine desillusionierte Erdnuss durch wundervoll schräge Papiercollagen.

Fans von Nintendo können sich jetzt über eine neue Anwendung des großen Spiele- und Spielkonsolen-Konzerns im deutschen App Store freuen: Ab sofort steht Nintendo Today! für das iPhone als kostenloser Download bereit. Hat man sich mit einem Nintendo-Account angemeldet, stehen den Nutzern und Nutzerinnen der App unter anderem ein News-Feed inklusive Videoclips, Fotos und weiteren Inhalten zur Verfügung. Auch ein Kalender findet sich in Nintendo Today!, in dem anstehende Nintendo-Events wie die Nintendo Direct-Keynotes, Spiele-Veröffentlichungen, In-Game-Events und weiteres übersichtlich auflistet werden.

Vor etwas mehr als fünf Jahren haben wir erstmals über Grand Mountain Adventure berichtet. Nun gibt es positive Neuigkeiten für alle Wintersport-Fans: Ab sofort ist Grand Mountain Adventure 2 für iPhone und iPad erhältlich. An der grundlegenden Spielidee hat sich nichts geändert. Auch in Grand Mountain Adventure 2 könnt ihr euch vollkommen frei auf dem Berg bewegen, natürlich immer nach den Regeln der Physik. Mit Ski oder Snowboard geht es den Berg herunter – auf oder abseits der Piste – hoch kommt ihr natürlich nur mit einem Skilift. Prinzipiell könnt ihr euch auf den Bergen aber vollkommen frei bewegen.